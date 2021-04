Organizaciones sociales le exigen a Larreta mejoras salariales

Nuevamente, este jueves 29, organizaciones sociales le exigieron a Horacio Rodríguez Larreta mejoras salariales, y también pidieron ser considerados esenciales en el plan de vacunación.

Walter Córdoba, referente de Barrios de Pie, dialogó con Diario Hoy y la Red 92: “Estamos pidiendo que el Gobierno no ajuste, no precarice a los comedores, a los merenderos y a las cooperativas de CABA”, sostuvo.

“Creemos que los y las esenciales, promotoras de salud, cocineras, tienen que ser vacunadas y en ese marco de demandas, estamos todas las organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires”, agregó.

“Le estamos pidiendo una mesa de trabajo al gobierno de la Ciudad, la cual no dio respuestas, es necesario seguir construyendo una agenda de los movimientos populares, pero hasta el momento no habla, no se comunica”, afirmó.

“El tratamiento a los trabajadores cooperativistas conveniados por la Ciudad, es absolutamente indigno. Estamos cobrando entre $11 mil y $12 mil, exigimos por lo menos un piso de $40 mil. Necesitamos ser vacunados porque somos esenciales para la riqueza de CABA y la imprescindibilidad del refuerzo alimentario”, concluyó Marina Joski, del Movimiento Popular La Dignidad.