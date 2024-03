Pacto de mayo: “Arranquen nomás si no llegamos”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió ayer el 152° período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense y se mostró dispuesto a dialogar tras la convocatoria del Presidente Javier Milei a firmar un acuerdo político nacional el próximo 25 de mayo en Córdoba, aunque aclaró que “se parece más a una amenaza o una imposición que a un diálogo”.

“Después de someter al pueblo, a la democracia y al federalismo a una agresión tan inédita como salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que a un diálogo”, señaló el mandatario provincial sobre la convocatoria del Jefe de Estado y remarcó “ofrece exactamente lo que dice rechazar como método de la política”.

“Nuestra respuesta es muy clara: cuenten con nosotros para 30 reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y marketing… arranquen nomás si no llegamos”, insistió el gobernador ante la presencia de todo su Gabinete, intendentes de los distintos partidos y legisladores de todos los colores políticos.

Frente a propios y ajenos, Kicillof anticipó que irá ante el Gobierno nacional para reclamar por una serie de puntos “con los que todas las fuerzas políticas y los 135 intendentes seguramente coincidirán”. Entre ellos enumeró la reactivación de la obra pública en toda la Provincia, la reposición de los fondos “vengativamente birlados” a las provincias, la devolución del Fonid, la urgente distribución de los recursos destinados a los comedores y los medicamentos, la derogación del DNU y el rechazo a la dolarización.

Antes de la sesión, los legisladores del PRO le pidieron a Kicillof que asista a la firma del Pacto convocado por Milei y plantee la discusión del sistema de coparticipación de fondos. “Pedimos al gobernador Kicillof que convoque a todos los intendentes y a todas las fuerzas con representación legislativa para decidir juntos cuál es el plan y la hoja de ruta que marcará el destino de la provincia de Buenos Aires a largo plazo”, manifestaron y sellaron: “No es momento de especulaciones, tenemos que discutir y decidir qué Provincia queremos”.

“Milei tiene que dejar de extorsionar”

En su mensaje, que duró casi una hora y media, el mandatario provincial se colocó en las antípodas del liberal contraponiendo las políticas de su administración con las de la Casa Rosada y profundizó la disputa que mantiene con el Jefe de Estado por el recorte de fondos.

“El Gobierno nacional no se dedica a repartir limosna ni recursos discrecionales a las provincias, sino que tiene la obligación de contribuir al sostenimiento de la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura que necesita el pueblo argentino que, para su información, no vive en un modelo teórico, sino en el territorio de las provincias argentinas. Hacerlo no es optativo, es lo que está obligado a hacer el Gobierno nacional. En caso contrario, como ocurre hoy, el Gobierno nacional está abandonando al pueblo, está desertando. También el Presidente juró sobre la Constitución y tiene que respetarla”, señaló Kicillof y remarcó que el Presidente debe “cumplir leyes y normas, y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes que lastiman los intereses de sus provincias”, en referencia a la Ley Ómnibus.

“Parece mentira que a esta altura de la historia Milei haya reeditado el enfrentamiento entre unitarios y federales. Estamos defendiendo a cada una de las provincias de la Argentina”, sumó.

Con el tono crítico, que utilizó a lo largo de toda su alocución, el gobernador bonaerense rechazó las declaraciones de Milei durante la apertura de sesiones del Congreso nacional en el que calificó al Estado como una “organización criminal”.

Por último, tras enumerar los logros de los primeros cuatro años de su administración, el mandatario señaló: “Todo esto no lo hizo la mano invisible del mercado, lo hizo el Estado bonaerense, eso que el Presidente llama organización criminal. Criminal es frenar esas políticas y desmantelarlas; criminal es parar obras de cloaca, agua, vivienda, rutas; criminal es interrumpir de un día para el otro la transferencia de recursos que son para la seguridad, la salud, el transporte y la educación”.

Asimismo, cuestionó duramente el “experimento extravagante al que están sometiendo al país”.

Las voces luego de la de Kicillof

Tras la apertura, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dialogó con diario Hoy y señaló: “Inmediatamente que asumió el gobierno de Milei empezaron los recortes y los ajustes sobre todas las provincias en general y sobre la provincia de Buenos Aires en particular, esto fue un continuo pero después que se cayó el tratamiento de la Ley Ómnibus aparecieron algunas medidas mucho más concretas y mucho más duras respecto de todas las provincias”.

Por su parte, la jefa de Asesores del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, también en diálogo con este multimedio, consideró que “es vital discutir y defender los valores de un gobierno protector, un Estado presente y un pueblo solidario”, y cerró: “El rol de los gobernadores en la defensa de los intereses de sus ciudadanos es primordial, más allá de ser opositores al gobierno central. La prioridad debe ser representar y proteger los derechos y conquistas de los ciudadanos que confiaron en ellos”.

En tanto, por otro lado, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, habló de un “discurso apasionado y comprometido” del Gobernador y consideró: “Es importante que los líderes estén dispuestos a dialogar y trabajar por los problemas del país. Es fundamental no aceptar ajustes que perjudiquen a los argentinos. Es inspirador escuchar cómo se prioriza la inversión en obra pública, educación y salud para sacar adelante al país”.

“La unidad entre las provincias es crucial para defender los intereses de cada ciudadano. ¡Excelente mensaje de esperanza y lucha por un país mejor!”, concluyó.

Quien también habló fue el exgobernador Felipe Solá, quien compartió la visión y postura de Kicillof, al considerar: “La Provincia debe conversar con todos y con el Presidente también, pero sin condicionamientos”.