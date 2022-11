Parrilli: "Pareciera que existe la decisión de que solo se investigue a los autores materiales y participantes del hecho"

El senador nacional del Frente de Todos (FdT), Oscar Parrilli, cuestionó el curso de la investigación en el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner y dijo que "pareciera que existe la decisión de que solo se investigue a los autores materiales" y que se evite encontrar a "quiénes fueron los autores intelectuales" del ataque.

“Pareciera que existe la decisión de que solo se investigue a los autores materiales y participantes del hecho y que se evite toda investigación acerca de quiénes fueron los autores intelectuales, si hubo conexiones políticas y quiénes solventaron económicamente esta maniobra”, señaló hoy el senador en declaraciones a radio Provincia.

Al referirse a la recusación que presentó Fernández de Kirchner hacia la jueza federal María Eugenia Capuchetti, dijo que la magistrada “paró todo cuando los elementos comenzaban a ir contra (el diputado del PRO Gerardo ) Milman y la familia Caputto”.

El legislador explicó que “cuando los elementos que tenía la jueza comenzaban a ir en dirección al diputado Milman y la familia Caputto, se paró todo y se tomó la decisión de no investigar, aislar esta investigación y terminar la causa solo en el hecho”, apuntó.

En ese marco, indicó que los jueces de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens “prácticamente le dieron la orden a Capuchetti de que esto no se investigue y que no se sepa qué hay detrás de este atentado”. Por lo tanto, resaltó: “Me parece muy criterioso la recusación planteada porque esto demuestra que la quieren muerta o presa”.

También, Parrilli denunció que Bruglia y Bertuzzi, a los que calificó como “usurpadores de un cargo en el Poder Judicial”, tienen tres objetivos: “Garantizar la persecución política y judicial a Cristina Fernández; encubrir todos los procesos que tiene Macri y sus funcionarios; y evitar que se investiguen las responsabilidades políticas y económicas del grupo que llevó adelante el atentado” contra la ex mandataria.

Por otra parte, el senador se refirió al fallo de la Corte Suprema conocido esta semana sobre la integración del Consejo de la Magistratura, y destacó que lleva adelante “una violación de la división de poderes que establece la Constitución Nacional”. En ese sentido, alertó que “seguramente la decisión responde a una dirección política que quieren hacer en contra del Poder Legislativo”.

A su vez, criticó que “el nivel de intromisión en las cuestiones ajenas a la competencia del Poder Judicial se está asimilando a las cortes supremas que tuvieron los gobiernos militares donde la supremacía eran los fallos de ellos mismos contra las disposiciones de la Constitución Nacional”.