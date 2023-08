Pérez Esquivel respaldó a integrantes del Tercer Malón de la Paz

Ayer integrantes del Tercer Malón de la Paz se encadenaron en la entrada de la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar contra la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales en Jujuy.

En este marco, fueron visitados por el premio nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien expresó que dentro del edificio del máximo tribunal “ninguno de los jueces está presente, nos recibieron los secretarios. Nos dijeron que no hay ninguna definición y no pueden explicar por qué no los reciben”.

También informó que gestionará con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de que los manifestantes puedan refugiarse en carpas por el frío, como “han autorizado la carpa que está emplazada hace tiempo en Plaza de Mayo por integrantes de la comunidad qom”.

“Vamos a hacer gestiones para que tengan espacio, baños químicos, porque los están privando de todo. Esto es una violación, es racismo, discriminación e intolerancia, no solo por parte de la Corte, sino del gobierno de la Ciudad”, denunció.

La columna del Tercer Malón de la Paz comenzó a manifestarse desde el 25 de julio en distintas localidades ­jujeñas, pasando por Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario y luego rumbo hacia la Capital Federal.

La llegada a la Ciudad de Buenos Aires fue el pasado martes 1° de agosto con el pedido de una audiencia con los jueces de la Corte para lograr la declaración de inconstitucionalidad de la reforma de la carta magna de Jujuy.