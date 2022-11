Piumato: "La actitud del Poder Ejecutivo de enojarse con la Corte no puede poner de rehenes a los trabajadores"

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) realizó un paro nacional con movilización en distintos puntos del país. En el caso de CABA, los trabajadores se dirigieron al Palacio de Tribunales y allí estuvo presente el secretario general del sindicato, Julio Piumato.

Piumato dialogó en exclusiva con este multimedio y brindó detalles acerca del reclamo: "Hace un mes estaba el acuerdo entre la Unión y la Corte Suprema por el cuarto tramo de recomposición salarial de 2022 y se retrasó insólitamente".

Lo que la UEJN solicita es el cambio de partidas para poder recibir esa recomposición salarial y eso es lo que no se cumplió por parte del Poder Judicial. En este sentido, el secretario general habló del conflicto entre los poderes del Estado: "Creemos que las actitudes del Poder Ejecutivo de enojarse con la Corte por un fallo no pueden poner de rehenes a los trabajadores". Además, agregó que "no puede ser que un Poder Judicial sea condicionado por el gobierno de turno".

Piumato confirmó que si no tienen respuesta, la semana que viene realizarán un paro de 36 horas. La medida de fuerza comprende los días 24 y 25 de noviembre, con marcha nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para finalizar, el secretario sentenció: "Nuestra lucha es mantener el poder de nuestro salario y que nunca quede por abajo de la inflación".