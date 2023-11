Pocas propuestas y mucha tensión en el último debate presidencial

Durante unas dos horas, el ministro de Economía, Sergio Massa, y su adversario de La Libertad Avanza, Javier Milei, se vieron las caras una vez más antes del balotaje del próximo 19 de noviembre en un debate que tuvo demasiadas interrupciones, por las nuevas reglas, y pocas propuestas.

En un tenso evento, la sociedad argentina pudo ver claramente cuáles son los dos modelos de país que están en juego y se pudo ver a un Javier Milei violento y agresivo que no pudo responder a todas las preguntas que le planteó el postulante de Unión por la Patria.

En cuanto al desarrollo del debate, el ministro de Economía de la Nación supo mantenerse en el libreto que planteó desde un principio y le realizó una buena cantidad de preguntas a su adversario, algunas que fueron respondidas y otras que quedaron en la nebulosa que plantea el libertario y su plataforma de gobierno.

En su presentación, Sergio Massa afirmó que planteará “un gran cambio: la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado, con diálogo y consenso, pero, sobre todas las cosas, con respeto a quien piensa distinto”.

Por su parte, Javier Milei insistió en que es “imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas y una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”. Así, el liberal aseguró que sabe “cómo hacer crecer una economía, cómo crear puestos de trabajo, terminar con la pobreza, exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación”.

Asimismo, dijo que “la Argentina está en el puesto 130” en el mundo y ello es producto del “modelo de la casta que tiene la premisa de que cuando hay una necesidad nace un derecho”.

Entre los bloques que se plantearon, que fueron economía, relaciones de Argentina con el mundo, educación y salud, producción y trabajo, derechos humanos y seguridad, el que tuvo su mayor punto de conflicto entre ambos candidatos fue el de la economía, que se terminó metiendo también en otros ítems debido a la situación económica del país y las propuestas de privatización y apertura de los mercados que plantea Milei.

En el bloque de relaciones de Argentina con el mundo, Massa acorraló a Milei luego de que este último dijera que su gobierno rompería las relaciones con Brasil y con China, a lo que respondió: “Yo creo que el Estado no debe intervenir en estas cuestiones”.

En otro tramo del debate, Massa le dijo a su contrincante de La Libertad Avanza que hizo “toda su carrera como standupero de televisión”, pero advirtió que “lo que está en juego es el futuro de los argentinos”.

“¿A quién le creemos, al que habló durante toda la campaña o al que habla esta noche?”, se preguntó Massa en el debate presidencial que se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA.

Asimismo, dijo que el candidato libertario “plantea la vuelta de las AFJP (fondos de pensión privados)”, sistema que todavía tiene afiliados “que cobran entre 5 y 20.000 pesos”.

En otro momento de chicanas, Massa sostuvo que Milei “vino a desmentirse de lo que dijo durante toda la campaña electoral”, a lo que el liberal cuestionó constantemente y tildó a Massa de mentiroso.

Al finalizar, ambos tuvieron sus dos minutos finales en los que dijeron por qué quieren ser presidentes, y Massa dijo que Argentina “tiene que enterrar la grieta e ir a diez políticas de Estado con diálogo y consensos que le den previsibilidad a largo plazo”.

“Entiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos, sino como vehículo para no elegir un camino que es odio y daño. Quiero decirles que no sientan que tiraron el voto, sino que vamos a construir confianza”, dijo Massa.

Por su parte, Javier Milei pidió a la ciudadanía que vaya “a votar sin miedo” y sostuvo que la opción es “el populismo que nos hunde o la República”.