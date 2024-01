Por un insólito error, el Gobierno perdió la oportunidad de oponerse a la cautelar presentada por la CGT

En un insólito error judicial, el Gobierno no acreditó la presentación de abogados y en consecuencia perdió la chance del recurso extraordinario contra la cautelar que la Justicia le otorgó a la CGT y que suspendió el capítulo laboral del DNU.

Así lo informó el periodista Mariano Martín a través de sus redes sociales con el escrito difundido por la Cámara de Apelaciones.

El juez laboral José Ignacio Ramonet rechazó semanas atrás la medida cautelar interina que planteó la Confederación General del Trabajo (CGT) en su amparo para suspender las modificaciones al régimen del trabajo que introdujo el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que dictó el gobierno de Javier Milei.

“En el supuesto traido a resolver, en el que se cuestiona la constitucionalidad del DNU 70/2023 en general, y de los aspectos laborales de dicho decreto en particular, y teniendo en cuenta que todavía no se encuentra vigente (conforme art.5 CCC), no encuentro que se den razones “graves y objetivamente impostergables” (conf. Art.4 inc. 1ro. Párrafo 3), que habiliten el dictado de una medida cautelar “interina”, considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia, y que, de hacerlo solo afectaría a las situaciones que regula a partir de su vigencia, pudiendo, además, ser motivo de cuestionamiento en los procesos individuales que puedan suscitarse con motivo de su aplicación”.