Posse y Francos recibieron al bloque de Pichetto por la nueva Ley Ómnibus

El ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió a cuatro legisladores del bloque Hacemos Coalición Federal, el bloque que encabeza Miguel Ángel Pichetto, intentando allanar el camino para que la denominada Ley Bases pueda ahora sí obtener media sanción en la Cámara baja; estuvo también el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Quienes también acompañaron al diputado rionegrino a la Rosada fueron Emilio Monzó, Oscar Agost Carreño y Margarita Stolbizer.

En ese marco, Pichetto dijo: “Dimos nuestra mirada para avanzar en el tratamiento cuando llegue a comisión en Diputados. Planteamos nuestra posición respecto del tema previsional que hay mucha demanda ahí y del tema Impuesto a las Ganancias”. Resumió al encuentro como “muy positivo” y aclaró que, sobre la reforma en el método de cálculo de las jubilaciones, “tenemos una propuesta que es la de la Coalición Cívica. El gobierno tiene claramente expresada su propuesta en lo que fue la Ley Ómnibus. La diferencia está entre los 10 y 20 puntos del primer trimestre y desde cuándo sería el ajuste por el ingreso. Nosotros planteamos desde febrero, el gobierno plantea desde abril. Son los temas que me parece que hay que acercar y acomodar para tratar de hacer algo razonable para un sector que ha sido duramente castigado en términos del proceso de inflación y también de licuación de la fórmula. (Alberto) Fernández, que no se hagan los tontos, porque el gobierno anterior cambió la fórmula, porque el gobierno anterior cambió la fórmula, la suprimió por un año, y puso una fórmula que no tenía el ítem inflación. Es una fórmula híbrida que no tenía la inflación en un país inflacionario”.