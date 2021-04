Preocupa la situación sanitaria en Olavarría, que volvió a Fase 3

El municipio de Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires, es uno de los que vienen especialmente golpeados por la segunda ola de la pandemia de Covid-19, la enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2. Tal como lo informó diario Hoy el miércoles pasado, el intendente Ezequiel Galli (Juntos por el Cambio) decidió allí suspender por dos semanas una serie de actividades que comprenden, incluso, los turnos programados en el hospital municipal, para evitar el colapso del sistema de salud.



Pero los contagios siguen creciendo a pesar de las medidas, y el distrito tuvo que volver ayer a la Fase 3 en el protocolo de acción frente a la pandemia, con nuevas restricciones. Los comercios solo podrán permanecer abiertos entre las 6 y las 20, y los bares y restaurantes, hasta las 23; se suspendieron todas las actividades deportivas con más de diez personas; se cerraron los bingos, teatros, casinos, cines y bibliotecas; y siguen prohibidas las reuniones sociales en domicilios particulares.



Ahora, además, se suma la preocupación por la circulación comunitaria en el distrito de las cepas de Reino Unido y Manaos, de mayor capacidad de contagio. El fenómeno fue descubierto en un estudio sobre muestras de pacientes infectados en Olavarría, en la mayoría de las cuales se detectaron estas variantes.



El trabajo fue realizado por el Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica, a partir de una toma al azar del 5% de las 394 muestras positivas recolectadas en Olavarría entre el 22 y el 30 de marzo.



“Sobre un total de 20 muestras ­secuenciadas, que representan el 5% de los casos positivos de la SE 12 (Semana Epidemiológica), se detectaron 11 casos de la variante 501Y.V1 (Reino Unido) y tres de la variante 501Y.V (Manaos)”, dice el informe, que fue compartido en la red social Twitter por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, quien lo consideró “muy ­preocupante”.



“Hay que extremar las medidas de cuidado, para impedir la circulación viral de estas variantes más contagiosas que pueden complicar aun más la situación”, advirtió el ministro.



Y es que ninguno de los 20 pacientes cuyas muestras se estudiaron tenían antecedentes de viajes al exterior o de contactos estrechos con personas que hubieran viajado, por lo que se comprobó que se trata de un fenómeno de circulación comunitaria de esas mutaciones.



Ese dato fue el que terminó de decidir a las autoridades a retrotraer el distrito a la Fase 3. “Estas cepas nos pusieron más en alerta”, dijo Galli. También reveló que en la última tanda de muestras analizadas se detectó “una carga viral muy alta”.

Ante estas constataciones, “decidimos y creímos conveniente estar en Fase 3”, concluyó el jefe comunal.

Murió una enfermera que en un principio no quiso vacunarse

En medio de la aguda crisis sanitaria en Olavarría, una enfermera de 56 años murió a causa del coronavirus, tras haber demorado la decisión de vacunarse, en un caso muy similar al de un enfermero de Los Hornos, en La Plata, que también se había inoculado tardíamente y terminó falleciendo por Covid-19.



La mujer, cuya identidad no trascendió, había rechazado recibir la dosis de inmunización contra el SARS-CoV-2 en enero, junto con el resto del personal de salud. Finalmente accedió a hacerlo el mes pasado, pero solo llegó a recibir una de las dos dosis necesarias; contrajo la enfermedad y, lamentablemente, murió.



La enfermera, que tenía comorbilidades que la convertían en paciente de riesgo, trabajaba en el Centro de Atención Primaria de la Salud 6, del barrio 12 de Octubre, y también había declinado ser dispensada de su trabajo.



El caso del enfermero platense fue casi idéntico, aunque con la diferencia de que el hombre no sufría de patologías que complicaran su situación frente al coronavirus. Había rechazado inicialmente la posibilidad de vacunarse; luego lo hizo, pero no llegó a completar la inmunización, se contagió de Covid-19 y debió permanecer internado durante 20 días.

Desafortunadamente, no pudieron salvarle la vida.