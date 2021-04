El Intendente de Castelli se manifestó a favor del cierre de escuelas por el aumento de casos

El intendente del partido bonaerense de Castelli, Francisco Echarren, se expresó a través de sus redes sociales sobre el aumento abrupto de contagios de coronavirus en las últimas semanas y manifestó su enorme preocupación por las medidas tomadas en relación a la educación y la presencialidad de los chicos en las escuelas.

"La situación es crítica y hay q tomar medidas urgentes. Si algún ministro mira encuestas para seguir con presencialidad, quiero decirle q en una semana todas van a decir otra cosa", sostuvo Echarren un día después de que el Gobierno Provincial habilitara, a través de un decreto a la Jefatura de Gabinete a "suspender en forma temporaria", hasta fines de abril, las clases presenciales en caso de que exista riesgo epidemiológico.

"Suspendidos clases cuando teníamos pocos casos y ahora q estan colapsando los hospitales no podemos no hacer nada. Hay q tener coraje y no permitir q se movilicen 8 millones de personas por día en las escuelas. Eso va a hacer q la circulación sea imparable con contagios y caos", apuntó el jefe comunal.

Por último, en un tercer escrito en su red social Twitter, remarcó la postura de Castelli y abocó su apoyo al gobernador Axel Kicillof: "Por eso desde Castelli coincidimos 100% con @Kicillofok en cuanto a las restricciones, a veces lo q parece antipático es lo q hay q hacer para cuidar al Pueblo".