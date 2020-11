Preparan informe sobre reforma judicial

El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, creado por el Gobierno nacional, se reunió ayer y postergó sus definiciones finales para el martes próximo.

El miércoles, el Consejo de notables tendrá que tener listo su informe para elevar al Presidente Alberto Fernández, que creó este órgano mediante el decreto 635 de este año y le dio un plazo de 90 días para debatir, analizar y definir recomendaciones para fortalecer el Poder Judicial y el Ministerio Público.



El viernes, el jefe de Estado adelantó que no está “cerrado a nada” en cuanto a las propuestas, aunque aclaró que le “gustaría leer el informe antes de opinar”, al ser consultado respecto a qué pensaba si le proponían elevar el número de miembros de la Corte.



El Presidente remarcó también que el informe y sus propuestas “no son vinculantes” y que no ha “interferido en nada” en esa comisión.



Así, el comité de expertos sigue analizando en tiempo de descuento las recomendaciones que incluirá en el informe para el buen funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. También analiza el “sistema de juicios por jurados” y los “criterios para dar cumplimiento de la manera más eficaz al mandato constitucional”, y el “modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones” al actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional porteño, tal como lo pidió el Ejecutivo.



El dictamen tendrá que ser adoptado por mayoría de los miembros e incluirá las disidencias y recomendaciones que cada integrante desee dejar planteadas.