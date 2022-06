Presentaron en Berisso el mural en homenaje a María Bernabitti de Roldán

Bajo el lema “Para quienes lucharon por una patria más justa”, en el día de ayer se llevó a cabo un acto denominado “Lideresas Mujeres” con el fin de homenajear a la referente peronista María Bernabitti de Roldán, en Berisso

El acto tuvo lugar en calle 169 entre 1 y 2 y contó con la presencia de diversas agrupaciones, sindicatos, autoridades municipales y de la Provincia, y vecinos que se acercaron a apreciar el mural destinado a la mujer que marcó un antes y un después en dicha ciudad.

Dando la bienvenida al encuentro, la directora de Mujer Género y Diversidad, Marina Peñalba, se refirió a la figura de María y al mural emplazado en su memoria en la puerta del Frigorífico, el cual fue realizado por la muralista Mirna Roque. En esta instancia agradeció al intendente por dar el espacio para generar y apoyar la iniciativa.

Luego, la directora de Política de Trabajo y cuidados del Ministerio, Laura Lázaro, mencionó que “la actividad estuvo vinculada a un proyecto que se mantiene desde el Ministerio que pone en eje el liderazgo de las mujeres”.

Tras ser declarada ciudadana ilustre, el hecho de poner a mujeres como ella en el marco de un programa de trasversalizacion de género tiende a reivindicarla dentro de un sindicato de trabajadores.

Por su parte, la subsecretaria de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género, Flavia Delmas, se refirió a una “historia invisible” y afirmó que tenemos que preocuparnos por ponernos de pie “para reivindicar a quienes han luchado por una patria más justa”.

"Estas son las calles que tienen la historia. Y ella fue una mujer que no dudaba en organizar tomando la palabra en un momento donde no teníamos derecho. María peleaba por todos y todas; por eso, no tiene que haber frío u obstáculo que nos detenga cuando lo que tenemos que lograr es la felicidad del pueblo, rompiendo las fronteras y desafiando los límites", señaló.

Sobre el cierre, el intendente Fabián Cagliardi tomó la palabra: “Este mural tiene que ver con nuestra historia, la del Frigorífico, y el trabajo para buscar al general Juan Domingo Perón y la dignidad que nos habían sacado”.