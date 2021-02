Productores rurales denuncian “abandono” por parte del Municipio

El cordón frutihortícola de La Plata abastece a casi la mitad del Conurbano. Con miles de familias que trabajan la tierra y una extensión demás de 3.000 hectáreas, los productores denuncian el “abandono del municipio”.

En ese marco, Wilson Machuca, referente de los quinteros relató a diario Hoy que “la situación es complicada, uno se siente abandonado y hay zonas liberadas”.

“El municipio te deja abandonado porque no arreglan las calles, el alumbrado público. No hace lo que tiene que hacer. No tenemos luminarias, entonces la Policía ni nos toma la denuncia, no tenemos las calles en condiciones y los patrulleros no entran”, detalló el productor frutihortícola.

Machuca señaló entonces que el miércoles realizarán “una protesta en la Ruta 36 y 44 para que se nos convoque a una mesa de diálogo. Necesitamos que nos cuiden porque trabajamos para la ciudad, para el consumo interno”.

La presidenta de la Comisión de Producción del Concejo Deliberante, Virginia Rodríguez, explicó a diario Hoy que “el intendente Garro presentó un Presupuesto 2021 con un 88% menos para la Secretaría de Producción y eso deja a claras que no es un sector que le interese promover. Lamentablemente vemos problemas de inseguridad. Los caminos rurales están detonados, lo cual impide poder trasladar la mercadería. Es una zona electrointensiva porque el único servicio que posee es el eléctrico y es deficitario”.

“Con esta reducción del 88% en el presupuesto para Producción claramente se ha retirado de la escena y ha dejado la zona liberada para que se encuentren la Provincia y Nación y los productores, para resolver los problemas, lo cual es injusto”, apuntó Rodríguez.

En el mismo sentido, el edil Cristian Vander (FpV) dijo a este multimedio: “Hace dos semanas nos reunimos en una mesa integral junto a los productores, el Ministerio de Seguridad, de Desarrollo Agrario y el municipio fue invitado pero no concurrió. La solución que da el municipio es dejarlos poner un puesto en un plaza, lo cual no es una solución integral”.