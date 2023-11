Provincia descontó días a docentes que se sumaron al paro

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aplicó descuentos a los docentes alineados al Suteba Multicolor, el ala disidente a la conducción de Roberto Baradel dentro del gremio, por los días de paro que llevaron adelante du­rante el mes de octubre.

“Les descontamos el día. Es el instrumento que tengo. Se multa, se aplican todos los mecanismos. Yo estoy de acuerdo con el paro como instrumento, pero si no es legal, se aplican los descuentos. La adhesión no es masiva”, había señalado el gobernador Axel Kicillof en declaraciones a la prensa.

Es que, según explicaron desde calle 6, las medidas de fuerza no son legales, pues no fueron convocadas por la conducción del gremio. “Los que están capacitados para convocar a un paro son las conducciones de los gremios. Los gremios tienen su democracia, los que ganan conducen. La lista Multicolor no es la que tiene la conducción, entonces no está facultada para convocar a paros”, señaló el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.