Provincia reiteró la necesidad de registrar a trabajadoras de casas particulares

En la jornada de ayer se conmemoró el Día de las Trabajadoras de las Casas Particulares. En este marco, la Provincia recordó a los empleadores la importancia de registrar a las trabajadoras que, en su mayoría, son mujeres.

“Aun teniendo trabajo, una de cada dos trabajadoras de casas particulares son pobres”, afirmaron desde la cartera conducida por Mara Ruiz Malec. Por otro lado explicaron que son más de 362.000 personas las que pertenecen a este rubro dentro del territorio bonaerense.

Otro dato de importancia tiene que ver con que el 99% de las personas ocupadas en el sector son mujeres. A la vez, el 14% de las mujeres ocupadas de la Provincia trabaja como personal auxiliar en casas particulares.

El 32% de las ocupadas cuenta con estudios primarios completos, mientras que el 25% cuenta con estudios de nivel secundario incompletos, explicaron.

También, la cartera de Trabajo difundió que el 48% de las ocupadas son al mismo tiempo jefas de hogar, mientras que alrededor de tres de cada 10 jefas tienen hijas o hijos menores de 18 años a cargo.

Sin embargo, la problemática se expresa en otros datos que difundió el Ministerio provincial: más del 76% de las trabajadoras no están registradas en la seguridad social; el 74% no tiene mutual; el 70% no cobra aguinaldo; el 69% no tiene vacaciones pagas; y el 72% no tiene días por enfermedad cubiertos.

Al respecto, la cartera laboral recordó que “las y los empleadores pueden acceder al programa Registradas del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde el Estado transfiere entre el 30% y el 50% del salario por un período de seis meses”. Este trámite se puede iniciar en la dirección web correspondiente: www.casasparticulares.afip.gob.ar.

Por su parte, la ministra de Mujeres de la Provincia, Estela Díaz, destacó el informe brindado por el área de Trabajo y aseguró que registrar a las trabajadoras “es justicia social”.

La sanción del Ministerio

En este marco, la cartera laboral realizó una serie de inspecciones en barrios privados de la Provincia y sancionó a dos de ellos (ubicados en Pilar y Berazategui) por obstruir la labor de inspección y por negarse a presentar la documentación respecto del ingreso de las trabajadoras de casas particulares en el lugar.

“Los elevados niveles de informalidad y las vulneraciones a derechos laborales en esta actividad habilitan la intervención del Ministerio de Trabajo en ejercicio de su poder de policía, lo que lo faculta a requerir toda información necesaria que le permita cumplir con su función de contralor”, explicaron.

“Estas trabajadoras son de unos de los sectores más vulnerables, ya que la mitad de ellas viven en hogares que se encuentran debajo de la línea de la pobreza. Garantizar su cobertura en la seguridad social y el ejercicio de todos sus derechos es prioridad de este Gobierno”, aseguró Mara Ruiz Malec.

Además, la ministra de la cartera laboral bonaerense dijo: “Los montos por los cuales se las registran son poco significativos para muchos que las contratan. No hay excusa para no registrarlas, es una obligación y además existen muchas facilidades”.