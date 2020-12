Punta Lara restringirá el turismo masivo esta temporada

El intendente de Ensenada, Mario Secco, descartó la posibilidad de que la localidad de Punta Lara reciba la cantidad de flujo turístico que suele ir cada verano desde del conurbano bonaerense.



“La temporada es limitada. Te­nemos imágenes de 400 colectivos naranjas entrando a Punta Lara, que como todos saben, tiene 15.000 habitantes en invierno y en temporada somos 100.000”, comenzó di­ciendo el alcalde costero y agregó: “Los colectivos que vienen del conurbano llegan a las 6 de la mañana y se van a las 8 de la noche. Está claro que eso no lo podemos permitir, porque hicimos un es­fuerzo muy grande en lo sanitario, con la construcción de nuevos hospitales, centros de salud; una inversión tremenda que hizo el municipio de la mano de la gobernación y la Presidencia de la Nación”.



Sobre ese punto, Secco indicó que “la verdad es que no podemos abrir los brazos como hacemos siempre. Antes no había problema, colapsaban las rutas, la población era un hormiguero, pero este año no podemos porque si vienen dos o tres micros con contagios nos hace explotar todo lo que venimos cuidando,| y la verdad es que tenemos una responsabilidad muy grande”.

Un freno a los turistas



Respecto a la forma en la que se va a restringir el acceso a la localidad, informó que “no nos gusta limitar, pero sí va a haber controles en la entrada de la localidad y se va a permitir entrar una persona por cinturón de seguridad, no se van a permitir colectivos ni combis y el transporte público tendrá que poner más cantidad en los distintos horarios, porque se permite solo medio colectivo con la separación correspondiente”.



“Va a haber un operativo en toda la Costa y una prevención muy fuerte. Incluso hemos subsidiado a todas las instituciones y los comercios de Punta Lara para esperar una temporada buena, que no va a ser como antes, porque estamos con restricciones, hay retenes que van a limitar la entrada a la localidad”, sentenció el mandatario comunal.



En relación a los cuidados, Secco aseguró que “estamos con ganas de trabajar y de poder vacunar durante todo enero y febrero. Ya estamos preparados en Ensenada y tenemos todo organizado con los equipos sanitaristas para que lleguen las vacunas y empezar a vacunar”.



Industria en proceso de reactivación



Además se refirió a cómo la pandemia y el gestión de Macri-Vidal afectaron la industria local al disparar que son “una de las dos ciudades más poderosas en la industria en la provincia de Buenos Aires, necesitamos volver al trabajo, volver a producir. Ya sufrimos bastante la pandemia durante este año y también en los cuatro años anteriores de Macri que destrozaron ciudades industriales como la nuestra. Así que estoy entusiasmado para que el año que viene se dé que el pueblo argentino pegue un salto de calidad bastante importante”.

Obras y Presupuesto



También hizo referencia a la Ley de Leyes al indicar que “me parece una buena idea del Presupuesto la de crear tantas obras deseadas por todos los municipios en cloacas, en salud, en educación, en seguridad en todo lo que tiene que ver con rutas, con la infraestructura que todas las ciudades tienen postergadas y que la Provincia está empezando a licitar para que se lleven a cabo desde enero”.



En ese marco, informó que en su ciudad “hay una apuesta en obra pública muy grande, porque teníamos cuatro barrios obreros muy grandes parados de alrededor de 1.300 casas, que las podemos terminar y todo eso genera trabajo”.

Primarias, ¿sí o no?



Secco no dejó tema sin contestar y también dio su opinión sobre la suspensión de las elecciones primarias al subrayar que “queremos las PASO, queremos las generales, queremos todo.

Siempre fuimos democráticos y hacemos lo que dice la ley. Si la ley dice que hay que ir a las PASO, eso no se discute. Después si alguno tiene intenciones de evitarlas, ahorrarse un mango como en algunas provincias, la provincia de Buenos Aires tiene otros problemas para discutir, que son mucho más importantes como la vacuna. ¿Cuántas vacunas va a recibir la Provincia para distribuir en todos los municipios que tenemos una necesidad tremenda? Para las PASO falta un tiempo y nosotros queremos que haya PASO, ir a las generales, así que no hay ningún problema. Yo siempre he respetado la democracia y creo que sacar las PASO no es bueno. Yo quiero ir a las PASO. Para mí es algo muy democrático y me encanta”.