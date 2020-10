“Que la lucha contra el hambre no quede en un eslogan, como lo fue pobreza cero”

Durante la presentación del Plan AccionAR en la Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, afirmó hoy que la “prioridad del Gobierno es luchar contra el hambre”, y pidió que esa tarea “no sea una nueva frustración de los argentinos que quede en un eslogan, como el de pobreza cero”.

“La prioridad es luchar contra el hambre, y que esa lucha no sea una nueva frustración de los argentinos, que quede en un eslogan como el de pobreza cero, cuando las falencias y las vivencias de nuestras familias iban por otro lado”, afirmó el funcionario. En ese contexto, el programa consiste en una política pública con abordaje multidisciplinario simultáneo en municipios o departamentos de todo el país, los cuales fueron identificados según un mapa georreferencial que contiene indicadores aportados por los ministerios que participan de la Mesa Interministerial de Abordaje Territorial, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre.

Cafiero explicó que con ese programa “se logró una herramienta fundamental en el abordaje territorial”, tras identificar a 133 municipios en todo el país en los que “tenemos que generar un trabajo inmediato y prioritario en las políticas públicas y sociales” para la niñez, y remarcó que “la pandemia exigió (un esfuerzo extra) al Poder Ejecutivo en todas las áreas de gobierno”, ya que, de diez meses de gestión, siete fueron en pandemia.

De acuerdo al plan, una vez detectados los municipios o departamentos de la interpretación conjunta de los indicadores –comedores, baja talla en infantes, acceso al agua, entre otros–, se intervendrá con las líneas de acción ya existentes que “mejor se adecúen a las necesidades prioritarias de dichos territorios, a través de un mapa versátil y fácilmente actualizable”.

En el discurso en el Salón Norte ante los funcionarios de las áreas sociales, el nieto del exgobernador bonaerense no esquivó la responsabilidad que le cabe a esta administración por estar a cargo de la gestión hasta 2023, y sostuvo que “eso no representa una excusa ni no hacernos cargo de eso, sino que hicimos todas las tareas durante la pandemia. No es para hacer autobombo porque no sirve, pero desde la infraestructura hospitalaria hasta el desa­rrollo de kits, cada uno fue aplicando su área a la lucha contra la pandemia”.

Cafiero indicó que se necesita “reconstruir y continuar en la senda en la que estamos, seguir afianzándonos y explicarla con mucha docencia para que se entienda dónde están los recursos del Gobierno”.

También expuso en el encuentro el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien sostuvo que el programa “está dirigido al territorio” y permitirá “evaluar el impacto” social en la población de las políticas públicas.

Estuvieron presentes en el acto la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; los ministros de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; y la titular de AYSA, Malena Galmarini.

En forma virtual participaron los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Educación, Nicolás Trotta; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié; las titulares de PAMI, Luana Volnovich; de Anses, Fernanda Raverta; del INTA, Susana Mirassoui; y el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Espósito.