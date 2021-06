“Queremos herramientas para democratizar el acceso a los alimentos”

En una charla con este multimedio, el titular de la Dirección Nacional de Políticas Integradoras, Rafael Klejzer, contó cómo se impulsó desde el Gobierno el programa que pretende acercar a la población cortes populares de carne a precios accesibles: “Se planteó como una modificación a lo que fue en su momento Carne para Todos, a diferencia de que en este proyecto no hay bolsones, la gente compra lo que ve en el mostrador, y afortunadamente ha tenido gran aceptación”, aseguró.



La iniciativa se concretó luego de “acuerdos con representantes del sector”, según contó el funcionario. “No nos equivocamos al decir que el año pasado hubo aumentos importantes de la carne; por lo tanto pudimos sintetizar la necesidad de los frigoríficos de vender y tener una agenda de políticas públicas en relación a la formación de precios en el mercado de la carne”, agregó.



Luego de la discusión sobre las medidas implementadas por el Ejecutivo nacional para ordenar el mercado de la carne, Klejzer aseguró que “si bien el Ministerio de Desarrollo Social no tiene injerencia en la formación de precios, si las herramientas ayudan a democratizar el acceso a alimentos, para nosotros están bien”. “El alimento es un derecho social y no es solo mercancía”, enfatizó.

La pandemia y las economías populares



Como referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Rafael Klejzer habló también sobre la situación de las personas que trabajan en ese sector: “Aquellos que viven de changas o trabajan en ferias están en una situación muy desesperante”, contó.



“La economía popular, si bien está al mínimo, sigue siendo la salida que encuentran aquellos que no tienen un empleo formal”, agregó en su diálogo con diario Hoy.



Una herramienta que brindó oportunidades al sector de cooperativas y pymes es la Ley de Góndolas: “Es un primer paso para desconcentrar la comercialización en Argentina en los supermercados”, contó Klejzer.



El funcionario del Ministerio de Desarrollo Social declaró que “las góndolas ya no pertenecen a los supermercados, sino que están acaparadas por las pocas empresas que tienen un 90% de capital transnacional”.



“Frente a eso, la Ley de Góndolas viene a fortalecer la producción de lo que ellos llaman segunda marca, que para nosotros es producción nacional y corresponde a economías populares y cooperativas”, dijo.



Soberanía alimentaria



Finalmente, Rafael Klejzer se refirió a la “soberanía alimentaria”, una consigna que llevan adelante tanto el Gobierno nacional como las organizaciones sociales, y dijo que “cuando nos referimos a esto, hablamos sobre la capacidad de nuestro país de decidir qué comemos, cuándo lo comemos y de qué forma, sin injerencia del mercado internacional”.