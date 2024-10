Quintela ratifica su candidatura y llama a proteger a Kicillof

Durante una serie de declaraciones en el día de ayer, Quintela dejó en claro su respaldo al gobernador bonaerense, a quien considera una figura clave no solo para la provincia, sino para todo el país. “Al compañero Kicillof hay que protegerlo y cuidarlo porque es la única alternativa que tenemos hoy por hoy los argentinos, no solo los bonaerenses”, enfatizó.

En cuanto a la posición de Kicillof dentro de la interna, el mandatario riojano manifestó su deseo de que el gobernador no se involucre activamente en las disputas internas. “Para cuidarlo a él, le pedí que no se metiera para no generar ningún tipo de suspicacia”, afirmó, subrayando la importancia del rol que Kicillof cumple en el actual escenario político. Según el gobernador de La Rioja, su prioridad es que la competencia dentro del PJ sea “lo más tranquila posible, basada en propuestas, ideas y programas”.

Un llamado sin respuestas

Por otro lado, El Gitano reveló que intentó comunicarse con Cristina para conversar sobre la interna partidaria, pero no logró concretar la llamada. “Ayer mandé mensaje diciendo que estaba dispuesto a hablar con Cristina, pero no se dio la conversación”, explicó, haciendo referencia a la falta de definición en el liderazgo del PJ.

A pesar de la falta de contacto directo, destacó que no existen diferencias sustanciales entre su lista y la de la expresidenta. “No hay diferencias desde lo conceptual con la lista de Cristina, pero hay etapas que se cumplieron y la gente quiere dar vuelta la página en el peronismo”, aseguró.

Finalmente, Quintela negó rumores sobre la supuesta movilización de ministros de Kicillof en favor de su lista, y reiteró su voluntad de ordenar al justicialismo, llamando a sumar figuras alejadas al partido como Schiaretti, Urtubey y Randazzo, entre otros.