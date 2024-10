Interna peronista: Kicillof llama a la unidad en medio de las críticas

En un extenso mensaje, el mandatario bonaerense dejó en claro que el peronismo necesita unirse bajo un mismo liderazgo, y a pesar de que surgieron dos listas para la conducción del PJ, el Gobernador expresó su deseo de evitar una innecesaria competencia interna.

“Mi deseo y mi posición es que se logre un encuentro, un diálogo, y se evite una innecesaria competencia interna”, subrayó Kicillof, remarcando que en un contexto donde el peronismo enfrenta el desafío de reconstruirse, las disputas internas solo benefician a la derecha, que aprovechan este tipo de situaciones.

En su carta, también aprovechó para aclarar que no tiene un candidato propio en esta disputa por la presidencia del PJ, despejando así cualquier rumor que lo ubicara detrás de la candidatura de Quintela. “Quintela no es mi candidato”, afirmó, y agregó: “Es un error pensar que se trata de un dirigente al que yo ‘subo o bajo’, pero sobre todo es un gran error atacarlo”. Kicillof, en este sentido, mostró su desacuerdo con la lógica del “sometido o traidor” que ha marcado algunas de las críticas internas y que, según él, ha traído malos resultados al movimiento.

Un mensaje de autocrítica

Este llamado a la unidad también estuvo acompañado de una autocrítica hacia el peronismo por no haber cumplido con las expectativas durante su último paso por el Gobierno nacional. “Milei no ganó por accidente; es presidente luego de que el peronismo hiciera un gobierno nacional que no cumplió con las expectativas”, reconoció Kicillof, en una de las pocas menciones directas a los errores que, según él, facilitaron la llegada del libertario al poder.

El gobernador dejó en claro que, aunque no busca profundizar las divisiones, tampoco está dispuesto a aceptar críticas sin fundamento. En referencia a algunas tribus bonaerenses del peronismo que lo han criticado, aseguró que “últimamente sectores de nuestra fuerza política, con quienes a veces tengo diferencias, pero también un recorrido común, afecto y coincidencias, han decidido criticarme mucho y acompañarme poco”.

Este mensaje de Kicillof es claro: la única pelea que vale la pena librar es contra el proyecto que hoy gobierna el país, y para eso, es esencial la unidad peronista. Su carta no solo busca calmar las aguas en una interna que podría debilitar al pejotismo, sino que también es un llamado a no repetir los errores del pasado. “Que nadie espere de mí que libre una guerra interna”, afirmó tajantemente, subrayando que “la historia no nos lo perdonaría y el futuro tampoco”.