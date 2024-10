Milei paraliza el FISU y perjudica a 330.000 familias

El Gobierno nacional decidió desfinanciar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el programa que garantizaba el acceso a agua, gas y electricidad en más de 6.000 barrios populares. En consecuencia, se paralizaron más de 30.000 obras, lo que afectó el acceso a servicios básicos a más de 330.000 familias.

“Es fundamental no solo sostener, sino también ampliar el financiamiento de estas políticas públicas. Su interrupción agrava la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad y al que por medio del FISU empezaban a darles algunas respuestas a sus reclamos largamente postergados”, señalaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Junto a la Mesa Nacional de Barrios Populares, presentaron la semana pasada un amparo colectivo dando cuenta del desfinanciamiento que afecta a 37 barrios en diferentes provincias del país.

Los datos de relevamientos de estas organizaciones muestran que 6,5 millones de personas viven en barrios populares del país, de las cuales el 66% no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta no agua potable, el 97% no está conectado a la red cloacal, el 99% no tiene suministro de gas domiciliario.

En tanto, en el Presupuesto 2025 se elimina completamente el Impuesto País, del cual parte de lo recaudado se destinaba a sostener el FISU.