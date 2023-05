Rossi advirtió que si no se “desarma al partido judicial, es imposible gobernar”

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, cuestionó en el Senado el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al asegurar que forma parte del “partido judicial” que “persigue” a dirigentes políticos en la Argentina, y advirtió que “en algún momento hay que desar­mar este poder”, porque, “de lo contrario, es imposible gobernar”.

“En la Argentina hay un suprapoder o poder paralelo que no tiene legitimidad democrática, pero condiciona la vida democrática de los argentinos”, declaró Rossi al brindar su primer informe de gestión ante el Senado durante la sesión que abrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En una exposición de media hora ante un recinto en el que no estuvo presente la mitad de los senadores, Rossi definió al que llamó “partido judicial” como “una serie de fiscales y jueces que han cooptado gran parte del ­funcionamiento del Poder Judicial y actúan como partido. No imparten justicia, no están imbuidos del derechos”, sino que “persiguen otros objetivos”.

El funcionario denunció que “el partido judicial se mete en la autonomía de las provincias”, en alusión a las resoluciones del máximo tribunal que suspendieron las elecciones a gobernador y vice en Tucumán y San Juan, y acusó a sus miembros de formar parte de “la campaña de persecución” contra la vicepresidenta con “un fallo proscriptivo” por la “causa Vialidad”.

Para Rossi, “nadie puede asegurar que lo que hicieron con las elecciones (en las provincias) no lo hubiesen hecho en el caso potencial de Cristina, que nunca dijo si iba a ser candidata o no”.

El jefe de Gabinete añadió que la Justicia “se mete en competencias de otros poderes”, dijo que “después de 15 años decidió que la reforma en Magistratura era inconstitucional”, y ahora “el presidente de la Corte (Horacio Rosatti) dijo que la emisión monetaria podía ser inconstitucional”.

En el inicio, la vicepresidenta mantuvo un cruce con el senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, que siguió fuera de micrófono y en el que intercambiaron chicanas sobre la economía.

El legislador porteño recriminó la falta de quórum en el inicio de la sesión (había menos de 36 senadores de 72), a los que la presidenta de la Cámara alta respondió: “Senador, ya debería haber aprendido que no hace falta el quórum para este tipo de sesiones”.

Fuera de micrófono, el cruce de chicanas continuó cuando el senador le respondió: “Deberían haber aprendido de economía ­también”, a lo que Fernández de Kirchner ­contestó: “Me enseñaste vos con la 125 (la resolución por las retenciones agropecuarias creada por Lousteau cuando era ministro de Economía en 2008, durante el gobierno de la actual vicepresidenta)”.