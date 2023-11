Rossi afirmó que Villarruel “se limitó a revindicar a los genocidas”

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, hizo referencia a su contrincante en la candidatura, Victoria Villarruel, la compañera de fórmula del postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

Tras el debate de este miércoles pasado, consideró que la compañera de fórmula de Milei tuvo una participación “más exaltada, violenta y agresiva” en relación con la discusión llevada a cabo en octubre pasado, y señaló que la diputada nacional “se limitó a revindicar a los genocidas e insistió con la dolarización”.

En esa línea, el compañero de la fórmula de Unión por la Patria (UxP), que encabeza Sergio Massa, remarcó que “tanto las cosas polémicas como otras que no son tanto, no las pudo explicar con profundidad” y que “fueron todas cosas que ella no pudo explicar adecuadamente”.

“Yo le consulté sobre (Margaret) Thatcher y (Diana) Mondino y la cuestión Malvinas y ella no respondió, como muchos temas, solo habló de cosas comunes. No escuchaba”, destacó el candidato a vice de UxP.

Además, calificó la participación de Villarruel respecto al debate: “Noté que estaba más exaltada, violenta y agresiva”, y agregó: “Yo en el primer debate la interpelé diciéndole que no le creo respecto a su visita a los genocidas, pero esta vez el debate del pasado lo trajo ella”, destacó.

Rossi continuó el análisis sobre el encuentro e indicó que “el debate dejó muchas cosas para aquel que lo quiera ver de manera imparcial”. En cuanto a las propuestas del espacio liberal afirmó que “quieren privatizar YPF para apropiarse de los recursos de Vaca Muerta, pero intentan acomodar las cosas para que no se sepan sus verdaderas intenciones”.