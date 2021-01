Santilli ratificó que la Ciudad no se sentará a dialogar por el traspaso de la Policía

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, ratificó ayer que la Ciudad no se sentará a la mesa con el Gobierno nacional para tratar las condiciones del traspaso de la Policía Federal a la órbita de la capital.

El mandatario de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, ya había declinado la invitación extendida por los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán, para una reunión en la que debía tratarse la forma en que se procederá al traspaso de la fuerza de seguridad, según lo dispone la ley específica para el caso.

Rodríguez Larreta había rechazado esa invitación a través de una carta pública en la que dijo que esa ley viola la autonomía de la Ciudad. Pero los ministros nacionales lo volvieron a invitar. “Entendemos que no hay mayor estándar de legalidad e institucionalidad que convocar a una reunión formal en el marco de una ley que no solo ha sido debatida y sancionada como demanda la Constitución Nacional, sino que ajusta el proceso de transferencia a los requisitos que esta última establece”, escribieron en la carta en donde reiteraban el convite.

Ayer, Santilli, segundo al mando de Rodríguez Larreta, reiteró que las autoridades porteñas no piensan ir a esa reunión, que debía tener lugar ayer mismo.

“Nosotros por este tema hicimos un pedido de inconstitucionalidad a la Corte Suprema y tenemos que ser coherentes. No podemos sentarnos a discutir donde el resultado ya está puesto, porque la ley ya está sancionada. Es como ir a ver un partido de fútbol que ya terminó”, dijo Santilli.

“Eso no quita que en los temas cotidianos no nos volvamos a sentar” a discutir, aclaró el vicejefe de Gobierno.

Santilli dijo que “la Ciudad viene perdiendo 150 millones de pesos diarios desde que se sancionó el decreto, y este año perderá 65.000 millones de pesos”.

El decreto al que se refiere Santilli no es el del traspaso de la Policía, sino que tiene que ver con la coparticipación de impuestos. Es que la pelea por el traspaso de la Federal es solo el eco de otra que tiene que ver con la quita de fondos decidida por el Gobierno nacional, y por la cual la Ciudad recurrió a la Justicia.

El mes pasado, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que revertiría una decisión de su antecesor, Mauricio Macri, que redireccionaba a la capital fondos de la coparticipación que antes estaban destinados a la provincia de Buenos Aires. Lo hizo luego de un conflicto con la Policía provincial, que reclamaba mejoras salariales y presupuestarias.

Rodríguez Larreta presentó entonces una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia. Santilli dijo que la Nación pretendía “desfinanciar a la Ciudad” y anunció que el gobierno porteño dejaría de hacer grandes obras para adaptarse a esa quita de fondos.

Pero eso no era todo: el Gobierno nacional también avanzó en un proyecto de ley, que fue aprobado, para reasignar fondos en concepto de seguridad, lo que incluye el traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño.