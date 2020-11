Se cumple un nuevo aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan

Hoy se cumplen tres años de la desaparición del submarino ARA San Juan, tragedia en la que 44 tripulantes perdieron su vida. El hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2017 y en el tercer aniversario de la tragedia, el padre de una de las víctimas afirmó: “Estamos muy lejos de la justicia”.



El ARA San Juan, submarino clase TR-1700, de 66 metros de largo y 3.6 de ancho, perdió contacto con la Armada a las 7.19 del día mencionado.



Luis Tagliapietra, padre del submarinista Alejandro Damián, dialogó con diario Hoy y manifestó sus sentimientos al recordar el suceso que acabó con la vida de su hijo y de otras 43 personas. “Primero, luchar para encontrarlos, después por la verdad y por la justicia. A tres años estamos muy lejos de la justicia. Estamos lejos de la verdad y de saber todo lo que pasó”, expresó y añadió: “Estoy mal porque no veo el final del túnel”.



A su vez, la madre de Fernando Vicente Villarreal, María Rosa Belcastro de Villarreal, también charló con este multimedio sobre sus sensaciones desde la jornada en la que desapareció el sumergible, y señaló: “En estos momentos estamos como el primer día. Ansiosos, con incertidumbre todavía, un poco de rabia, un montón de sentimientos que uno va teniendo a lo largo de estos tres años”. Y agregó que “después de enterarte un montón de cosas, más rabia te da, más impotencia”.



Fue necesario que pasaran 367 días para que acabara la incertidumbre por la aparición del ARA San Juan. Finalmente, el 17 de noviembre del año siguiente, de 2018, los restos del submarino fueron hallados a unos 800 metros de profundidad en el Atlántico Sur.



La localización fue realizada por el buque Seabed Constructor, de la empresa estadounidense Ocean Infinity, que desde el 6 de septiembre de aquel año estaba al frente de las operaciones de búsqueda en la zona en la que el submarino perdió contacto, aproximadamente a 250 millas náuticas (460 kilómetros) al este del Golfo chubutense de San Jorge.



En dicho sentido, Tagliapietra relató el instante en el que se enteraron de la noticia: “Fue un momento durísimo, muy triste. Con Arjona y Castillo nos abrazamos y lloramos. Después, de alguna manera, encontré algo de paz porque le había prometido a mi hijo dejar todo para encontrarlo”, contó. “Son como sentimientos contradictorios. No es fácil”, añadió.

Al mismo tiempo, María Rosa detalló: “Me dio alegría y paz haberlos encontrado porque yo sé que está ahí y que mi hijo va a quedar en ese lugar. Tengo mucha paz”.



No obstante, días atrás, un miembro de la Armada aseguró ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que desde el 5 de diciembre de 2017 el gobierno de Cambiemos sabía dónde estaba la embarcación.



Ante esta situación, el miércoles pasado, la querella mayoritaria de los familiares de tripulantes del ARA San Juan denunció al expresidente, Mauricio Macri, y al exministro de Defensa, Oscar Aguad, por el presunto encubrimiento del hundimiento del submarino.



“Hace tres años nos están mintiendo y no dicen la verdad. Recién ahora están saliendo unas verdades. Todo está en la Justicia”, apuntó Belcastro, y afirmó que las familias tienen “la esperanza de saber la verdad y que todos los que estuvieron involucrados en ese momento sean imputados y condenados”.

“Mi hijo pertenecía a la Armada y yo quiero que los responsables de la Armada vayan todos presos”, enfatizó.

En cuanto a lo que refiere a la causa por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino, en diálogo con diario Hoy, Luis Tagliapietra aseguró que “fuimos espiados ilegalmente” y que “buscaron deslegitimarnos con ataques de índole personal e incluso armándonos causas judiciales”.



En este sentido, Santiago Inchausti, titular del juzgado federal 3 de Mar del Plata, remitió la causa a la Justicia Federal de Dolores para que se acumule al expediente que instruye el magistrado Alejo Ramos Padilla, en el que se investiga a una banda dedicada a la inteligencia ilícita y la extorsión, integrada, entre otros, por el falso abogado Marcelo D’Alessio.

“Hay criterios de que instruye primero, y como justamente el material hallado fue gracias a una orden de Ramos Padilla (…) desde lo jurídico parece razonable”, explicó Luis, quien es abogado, al tiempo que agregó: “El fiscal a cargo de la Fiscalía N° 2 de Mar del Plata, el doctor Adler, está haciendo un trabajo extraordinario, de manera muy serena. Estaba trabajando muy bien”, afirmó.



A su vez, Tagliapietra se refirió a la designación del juez federal de Dolores, Ramos Padilla, y expresó que “trabaja muy bien”. Sin embargo, aseguró: “Lo que me da un poco de temor es cuando se genera una gran acumulación de causas. Sé por colegas que es muy vulominosa la que está manejando Ramos Padilla y tengo el temor de que esta se pierda dentro de esa voluminosidad”.

Homenaje a los tripulantes

Hoy, en la Base Naval de Mar del Plata, se realizará una ceremonia en forma de homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan que perdieron su vida. En el acto, se llevará la entrega a los familiares del Pabellón Nacional de Jinetas y espadas, debido al ascenso post mortem de quienes iban a bordo del submarino.



“Esto ya lo merecían, se tendría que haber hecho hace tiempo”, dijo María Rosa Belcastro, al tiempo que sostuvo: “Depositamos la confianza en ellos (actuales jefes de la Armada) de que todo esto salga a la luz y que sean juzgados los anteriores que no cumplieron con sus deberes”. “Este reconocimiento se lo debían hace tres años”, aseguró.



Por su parte, Luis Tagliapietra apuntó que “son gestos que son muy importantes desde lo humano”, y que “pasaron dos años desde el hecho hasta que el anterior gobierno se fuera el 10 de diciembre y no lo hicieron. Rápidamente, el Presidente Fernández lo hizo a través de un Decreto Presidencial que se publicó en el Boletín Oficial el 2 de marzo, pero que además le dedicó palabras muy emotivas el día anterior”.



Al mismo tiempo, agregó que “el actual ministro se reunió con nosotros” durante los primeros días de febrero, y “le pedimos todo lo que esté a su alcance, a todos nos dijo que sí y fue cumpliendo”.