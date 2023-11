Sectores productores dicen que “Milei puede ser una catástrofe”

El extitular de la Federación Agraria Argentina (FAA) Eduardo Buzzi realizó declaraciones a un medio radial donde afirmó que el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, nunca “salió de la Capital Federal” y “no tiene idea de las economías regionales”, y alertó que un gobierno suyo “puede ser una catástrofe”.

“Cuando veía esta mañana que Milei va a hacer el cierre de campaña en Córdoba, me dije que por fin va a conocer Córdoba, porque no salió de la Capital Federal, no sabe lo que es un productor, no sabe cómo es la producción de algodón en el Chaco o de caña en Tucumán o los viñedos en Mendoza. No tiene idea de nada ni de lo que son las economías regionales”, manifestó el productor agrario.

Asimismo, el extitular de la FAA señaló que “un gobierno suyo puede ser una catástrofe”, y agregó que hay “enojo social”, pero que no se debe traducir en un “que se vayan todos”. Además, expresó que “el enojo en 2001 se tradujo en una salida a la calle, en un que se vayan todos”.

Para finalizar, Buzzi manifestó que “en este momento hay una cierta decepción producto de diez o doce años de decadencia, de deterioro del bolsillo, de proceso inflacionario y de todas las plagas de Egipto que tuvo que soportar el país, como la guerra entre los rusos y los ucranianos, la pandemia y la pérdida de 25.000 millones de dólares de ingresos por la peor sequía en 100 años”, concluyó.