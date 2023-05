“Si la Corte hace lugar al pedido de la oposición, dejaríamos de ser un Estado federal”

Así lo manifestó el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y agregó que de esa manera “las constituciones provinciales no tendrían ningún valor ni ­sentido”.

“Quieren anular la voluntad del pueblo formoseño y no lo podemos permitir, porque el pueblo es soberano. No hemos violado ni un artículo de la Constitución, ni nacional ni provincial. Si la Corte hace lo que piden los pedigüeños de la oposición, sería directamente borrar el federalismo”, señaló.

El viernes, la Procuración General de la Nación opinó que la Corte Suprema no debe intervenir en la discusión por la reelección del gobernador Insfrán, mientras que la oposición en la provincia volvió a presentar una medida cautelar para solicitar que se suspenda la elección prevista para el 25 de junio.

Sin embargo, en un último párrafo, el procurador interino, Eduardo Casal, acota que los supremos pueden decidir lo que les parezca mejor, en especial si evalúan las “extremas circunstancias” señaladas por los denunciantes y consideran que está en peligro el sistema republicano de gobierno.

“Lo que están buscando (los opositores) no es que este supremo organismo diga que quien les habla no pueda ser candidato, sino que los porteños lo que quieren es que directamente digan quién va a ser el gobernador de la provincia de Formosa por designación y no por el voto”, advirtió Insfrán.