Alberto Fernández ponderó la figura de las PASO

El Presidente Alberto Fernández aseguró que la interna dentro del Frente de Todos es una herramienta para “democratizar” el espacio.

El mandatario también destacó que las PASO permiten que quien se “quiera presentar” puede hacerlo, evitando que el peronismo sea “personalista, verticalista y todas las cosas que fue cuando Perón vivía”.

Y apuntó: “Habrá gente con más capacidad de liderazgo, habrá gente con mucho carisma, pero no son Perón”.

El Presidente pidió que “las estructuras no gobiernen y lo haga la decisión de la gente que nos sigue”. “Como consecuencia de esa democratización, puede haber tantos candidatos como voluntades de ser candidato existan”, dijo en una entrevista con El Diario AR.

Con respecto a la postura que adoptó Cristina Fernández de Kirchner sobre las elecciones y los “tercios”, Fernández aseguró que, “aspiracionalmente, dando por cierto que un tercio de los votantes nos acompaña, lo que necesitamos es ir en busca de una mayor acumulación de adhesiones”, y que “el secreto es romper los tercios”.

También respondió a las declaraciones sobre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional “inflacionario”, planteadas por el sector que responde a la vicepresidenta: “Lo que pasa es que, en su lógica, si vos corregís las tarifas, eso es inflacionario. Si esa es la lógica, ¿qué querés que te diga? No, no tengo solución. Y si no corregís la inflación, ¿qué hacés? Tenés déficit, y si no tenés crédito, emitís. ¿Eso no es inflacionario? Es una discusión. Yo no quiero entrar en esa discusión porque ya la viví, ya la escuché en privado y en público”.

En este sentido, elogió que en el acuerdo se suscribió “un programa que garantizaba la inversión en salud, educación, ciencia y tecnología, y obras públicas, que admitía ser revisado cuando la economía argentina se viera alterada por condiciones exógenas”, y explicó que esa cláusula permitió que se revisaran “las metas de reservas ante los efectos de la guerra en Ucrania, y las de equilibrio fiscal, como producto de la histórica sequía”.

También habló sobre la Corte Suprema y afirmó que hay una “mayoría automática que responde a Juntos por el Cambio”, y expresó que “el problema es que hace falta una suerte de acuerdo político”, pero que la situación se soluciona “castigando a ese espacio político” en las urnas.

“En la historia de la Argentina hay dos presidentes que le pidieron el juicio político a toda la Corte: Perón y yo”, aseveró.