Sileoni siembra dudas sobre un inicio de clases sin paro

A menos de un mes del inicio del ciclo lectivo 2024 en la Provincia de Buenos Aires, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, afirmó el domingo que “está clara la vocación” de la administración de Axel Kicillof “de que haya un Estado presente y buenos salarios” para los maestros, pero reconoció que el recorte de fondos dispuesto por Nación puede afectar la posibilidad de alcanzar acuerdos, por lo que sembró interrogantes sobre un inicio de clases sin paros. “Sabemos que vamos a tener dificultades en términos de poder alcanzar con el salario los movimientos de la inflación”, señaló el funcionario que se mostró abierto al diálogo y remarcó que la Provincia de Buenos vive “una nueva realidad”. “No es decisión provincial, sino que cambió el marco nacional. Antes se entendían las necesidades de la provincia y ahora no”, dijo.

En este marco, Sileoni no descartó que el inicio de clases esté signado por paros docentes. “Si después de 4 años en los que empezábamos las clases con normalidad, al quinto no podemos, no será porque cambió la voluntad del Gobierno de la provincia, sino porque cambió el contexto nacional y estamos empezando a decirlo”, expresó el funcionario.