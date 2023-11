Stolbizer apuntó contra Milei y llamó a defender la democracia

El jueves por la noche, a través de su cuenta de X, Margarita Stolbizer realizó un posteo pidiendo votar a favor de la democracia y apuntó contra quienes “ejercen violencia y hacen política a los gritos”.

“40 Años de Democracia y la gesta de Raul Alfonsin no fueron en vano. Terminamos con los golpes militares. Falta mucho por resolver, pero vivimos en paz, elegimos y cambiamos cada 2 años. NO a quienes no condenan los crímenes de la dictadura”, dijo la referente.

Para finalizar, luego de criticar las propuestas de Milei, cerró: “Argentina necesita una visión humanista y un programa de desarrollo con estabilidad que genere y distribuya prosperidad. NO a los aprendices de Cavallo”.