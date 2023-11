Massa y Milei cerraron sus campañas y empieza la cuenta regresiva

Los candidatos a presidente Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza, cerraron este jueves la campaña electoral a 48 horas del balotaje que definirá al sucesor de Alberto Fernández. Con dos estilos distintos, el oficialista y el liberal bajaron la persiana a un proceso que comenzó hace más de cinco meses y dieron inicio a la cuenta regresiva del inicio de los sufragios.

Si bien en un primer momento se barajó la opción de desplegar una caravana por La Matanza, el ministro de Economía decidió encarar la última jornada de campaña en soledad con una variada agenda que aglomeró reuniones con vecinos, empresarios y estudiantes.

A primera hora, viajó a Berazategui, donde se reunió con Magdalena Fanny Córdoba, la jubilada de 104 años que se convirtió en la votante más longeva tras lograr que la Justicia Electoral la reempadrone para que pueda sufragar luego de ser quitada de la nómina por su edad.

Cerca del mediodía, llegó el plato fuerte. Massa disertó ante los principales empresarios del país en el encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) que se realizó en el Alvear Hotel, donde defendió la inversión en la obra pública y prometió no imponer obstáculos para que las compañías abran nuevos mercados. “Antes me decían que era pro embajada (de Estados Unidos). Ahora dicen que soy pro China. Yo soy pro Argentina. Cada empresa que tenga la posibilidad de abrir un mercado, no va a tener de mi parte ningún prejuicio”, subrayó el postulante peronista.

En el plano del comercio internacional, Massa insistió en que “Argentina debe tener una mirada multilateralista” y anticipó que, en caso de arribar a Casa Rosada, pretende “defender todos los mercados, no me importa el color del Gobierno”. “Quiero exportar más a China, Europa y al mundo árabe porque mirar al mundo con prejuicio ideológico es un gran error”, expuso, alternado con críticas a la propuesta del liberal de cortar vínculos con el gigante asiático y otros mercados.

En otro pasaje de su alocución, reiteró que el Estado debe fomentar la inversión en infraestructura al subrayar que “en los países más desarrollados, el 92 % promedio de inversión en infraestructura la llevan adelante los Estados, no el sector privado”. A su vez, insistió en la propuesta de avanzar en un Gobierno de “unidad nacional” y selló: “Quiero que enterremos que Argentina sea el campo o la industria, es el campo y la industria; quiero terminar con la idea de interior y ciudad”.

Posteriormente, Massa cerró la campaña en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, de la Ciudad de Buenos Aires, donde apuntó contra la propuesta de Javier Milei, de arancelar la educación. “La mayor utopía es que puedan defender la libertad de elegir dónde estudian sin que nadie les dé un cheque, o dónde trabajen sin que nadie les quite derechos, y cuál es el modelo de desarrollo para su país sin que nadie ponga la bandera de otro país”, cerró.

Milei visitó Córdoba

El líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, llegó a la provincia de Córdoba a las 14, a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas, y fue recibido en el aeropuerto por una multitud que lo vitoreó. Pasadas las 19:30, el liberal se dirigió junto a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, el legislador porteño, Ramiro Marra, y la diputada, Carolina Píparo, al centro de la ciudad capital donde los esperaban miles de seguidores al ritmo de Panic Show de La Renga. Instantes después, se sumó a las filas libertarias la expresidenciable de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

“Quiero hablarles a los 6,4 millones de ciudadanos que votaron por el cambio en la Argentina para que el 19 Javier sea el próximo presidente. Les quiero pedir que con el corazón, con el alma, con el cerebro, con lo que les está pasando en la Argentina piensen un minuto en seguir viviendo en esta Argentina de las mafias, de las prebendas, de los privilegios, de ciudadanos ricos y funcionarios pobres”, señaló la exministra de Seguridad macrista al tomar la palabra y concluyó: “Tenemos que apoyar el cambio, el cambio que implique que los ciudadanos son más importantes que las estructuras que las estructuras del Estado, que no van a estar nunca más abajo de los Massa que los aplastan, que los someten”.

Acto seguido, cedió el micrófono al economista liberal que dedicó su primera intervención a su contrincante Sergio Massa. “El panqueque, el mentiroso, el fullero, quiso decirle a los cordobeses que yo siento ­desprecio por los cordobeses

—arrancó—-. ¿Qué está diciendo? Si a mí el mejor regalo que me dio la vida es cordobés. Conan es cordobés”, enfatizó sobre uno de sus perros. En medio del bullicio donde retumbó en reiteradas oportunidades el histórico “Sí se puede” de Juntos por el Cambio, el economista agradeció a Mauricio Macri y señaló en tono eufórico que el balotaje del domingo es “la elección más importante de los últimos 100 años”. “Es importante que el domingo nos pongamos de pie, demos vuelta la historia y empecemos el camino de reconstrucción de la Argentina. No tengas dudas de que se puede”, dijo.

En otro pasaje de su alocución, Milei repasó que hay 45 % de pobres, 10 % de indigentes, la inflación viajando al 300 %. “¿De qué riesgo me hablan, de qué salto al vacío si estamos yendo al infierno?”, exclamó y pidió “ganarle al miedo y que triunfe la esperanza”.

“El domingo van a estar en un cuarto oscuro y van a ver dos boletas: una con las mismas caras de siempre y otra que es la de la libertad y la prosperidad”, insistió en la misma línea, antes de dejar un mensaje directo al electorado cordobés: “No tengan dudas de que se puede. Es la primera vez en la historia que el 54 % de los argentinos eligió una opción de cambio liberal. Los cordobeses, estoy seguro, nos van a acompañar para ir por el 60 %”.

Para finalizar su discurso, que duró menos de 20 minutos, el liberal arengó a los fiscales partidarios y a los que se sumen de JxC. “Es muy importante el trabajo de los fiscales de La Libertad Avanza, los de la señora Bullrich y los del presidente (SIC) Macri. Es importante porque los votos están y les vamos a ganar este domingo”, cerró ante una multitud de alrededor de quince mil personas.