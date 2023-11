Denunciarán a LLA por instalar sospechas de fraude electoral

En la jornada del jueves, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se mostró molesto con La Libertad Avanza por las acusaciones de los apoderados del partido, que denunciaron que Gendarmería modifica actas electorales.

Según el escrito presentado por los apoderados del partido, Karina Milei y Santiago Viola, Gendarmería, “durante un tiempo, el necesario, cambian el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral”.

En ese sentido, ejemplificaron que, “si en la documentación auténtica y original se estableció La Libertad Avanza 40 votos y Unión por la Patria 10 votos, consignan falsamente: La Libertad Avanza 10 y Unión por la Patria 40 votos. Es decir, modifican lo debidamente establecido en las actas que, hasta ese momento, no fueron transmitidas por carecer esas escuelas concretas con centros de transmisión”.

En cuanto a los argumentos para presentar dicha acusación, en el escrito señalaron: “Obviamente, por razones de seguridad personal, las personas que nos han comunicado dichas cuestiones prefieren mantenerse en el anónimo, y más allá de lo ya sucedido, entendemos que resulta de vital importancia ponerlo a conocimiento a fin de que se tomen los recaudos necesarios en el traslado de urnas en la segunda vuelta”.

“La única información y prueba que contamos al respecto es lo recabado a través de redes sociales y personas que decidieron no identificarse”, cerraron.

De esta manera, pidieron que las “honorables” fuerzas armadas y aéreas sean las encargadas de llevar adelante la custodia de las urnas y todo lo relacionado con el proceso electoral.

Esto fue lo que generó el enojo del funcionario Aníbal Fernández, que aseguró: “Voy a hacer la denuncia penal”, ya que el hecho que acusan es algo “burdo y deleznable, como todo lo que quieren hacer estos tipos que no tienen formación política y hacen daño con su lengua”.

En ese aspecto, agregó: “Hay que hacer la denuncia porque no voy a permitir que sigan avanzando con esa porquería y porque hay que contarle a la sociedad que no es verdad que sucedan esas cosas, no solo con la Gendarmería sino con ninguna fuerza”.

“Nunca vi una cosa así” como la que plantea LLA, comentó Fernández, y resaltó que el sistema de votación argentino “debe ser el más sanito a nivel mundial”. Asimismo, sentenció: “La Gendarmería no hace esa mugre ni juega con la democracia de los argentinos”.

La Justicia electoral intimó al partido por la falta de boletas

La acusación no fue el único hecho que tuvo como protagonista de un escándalo a La Libertad Avanza, ya que además en la última semana estuvieron en el ojo de la tormenta porque la Justicia electoral advirtió de un faltante de boletas del partido libertario.

Luego de haber solicitado que se entregue la cantidad de boletas correspondientes y al haber recibido una propuesta negativa de los apoderados, la Junta Nacional Electoral intimó a La Libertad Avanza y remarcó que un eventual faltante será de su “exclusiva responsabilidad”.

Asimismo, remarcaron: “Bajo ningún concepto el desarrollo de la elección podrá interrumpirse por falta de boletas de alguna de las agrupaciones políticas, ya que la provisión y reposición es de exclusiva facultad y responsabilidad de las agrupaciones”. Como última instancia, las autoridades exhortaron a las agrupaciones a extremar los cuidados y el debido cumplimiento de la función por parte de sus fiscales y, en el párrafo 10 del dictamen, la Junta recordó que, de acuerdo con el artículo 99 del Código Electoral Nacional, “en ningún caso y bajo ningún concepto el desarrollo de la elección podrá interrumpirse por falta de boletas de alguna de las agrupaciones políticas, ya que la provisión y reposición es de exclusiva facultad y responsabilidad de las agrupaciones”.