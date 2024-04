Stolbizer: “Los gobiernos anteriores le han hecho perder a la gente la capacidad crítica frente a este brutal ajuste”

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, visitó ayer la capital bonaerense para dar su respaldo a la conformación del Frente Juntos por la Ciudad, alianza que fue presentada sobre el final del mes de marzo para ofrecer una alternativa sólida y representativa a los platenses.

Durante el encuentro, Stolbizer se dirigió a los presentes y consultada por la posibilidad de replicar el espacio a nivel provincial indicó que “mi presencia hoy tiene que ver con la convalidación, el apoyo y la expectativa de que esto pueda ser”.

En ese marco, la dirigente del GEN aseguró que “es deseable que exista tanto a nivel provincial como nacional un espacio político intermedio”. “Hay que pensar cómo se reconstruye el vínculo de confianza entre la sociedad y la política, para volver a pensarnos como una alternativa”, sentenció.

“Se trata de un espacio alternativo basado en el equilibrio e inteligencia y sosteniendo los principios que no deben entregarse nunca, la discusión del Estado se ha tornado una discusión berreta”, enfatizó y agregó: “Es un bloque diverso que articula con el radicalismo pero creemos con más urgencia que hay que plantarnos en esta situación. El Gobierno nacional empezó con una impronta de atropello y arrasar con los acuerdos democráticos de 40 años. La democracia siempre es diálogo y respeto, y eso no es lo que ocurre, lo que nos obliga a entender con humildad que Milei no es otra cosa que un emergente de los fracasos de 40 años de democracia. Hoy, después de cuatro meses, va llevando el ajuste más brutal y sin embargo me preocupa no tanto el Gobierno, sino la convalidación social que tienen, la brutalidad del ajuste que la gente aplaude”, sentenció.

Stolbizer dijo entonces que “se hace más urgente conformar una alternativa que sea evitar el riesgo que frente a un gobierno de Milei la única alternativa sea volver al kirchnerismo. Vamos a seguir defendiendo la democracia y trabajamos hacia el año próximo, pero nada que convalide el proyecto de Milei puede formar parte de la alternativa en la cual creemos”.

“Nadie invierte en un país que se gobierna por DNU y nadie invierte en una ley votada por un voto. La eco­nomía será estable si la política es estable. Si se naturaliza cambiar 300 normas en un decreto, se precariza la Argentina”, consideró.

En ese marco, y en torno al tratamiento del DNU, apuntó: “Creo que nadie puede asegurar el número que se necesita para aprobar o para rechazar, yo tengo una posición personal en esto, creo que el decreto es inconstitucional, pero no puedo decir que eso vaya a ser el número que vaya a ganar en los próximos días, vamos a estar trabajando mucho con las nuevas leyes y creo que hay una voluntad bastante mayoritaria de darle algo al Gobierno, esta ley base, digamos, como herramienta para después avanzar sobre el decreto”.

El exconcejal Gastón Crespo dijo: “Entendemos que este es el camino y que la grieta no le ha ayudado para nada a la Argentina y es momento para construir puentes y consensos y no seguir alimentando esta pelea inútil solo en beneficio de unos pocos”.

“La verdad que este espacio nació casi naturalmente, somos muchos dirigentes y militantes que venimos trabajando hace mucho tiempo, a veces electoralmente en la misma lista y a veces no, pero que tenemos la misma visión de la ciudad de La Plata y también la visión de que se necesita este espacio a nivel provincial y nacional creemos que hay una etapa agotada”, le dijo a diario Hoy.

El exedil dijo además que, “si somos capaces de convivir en la diversidad teniendo un mismo objetivo, eso nos va a solidificar después si somos gobierno a nivel nacional, provincial, local y lo que entendemos nosotros es que la Argentina vive una situación muy compleja que necesita de políticas de Estado, de institucionalidad, que lo que se haga en un gobierno perdure en el tiempo”.

A su turno, el titular de la UCR platense, Pablo Nicoletti, indicó que “lo que nosotros hemos asumido acá en el ámbito local es el compromiso de tra­bajar para adentro de nuestro partido, para adentro de nuestras identidades, para que este escenario que consideramos deseable se conforme, y eso es lo que estamos haciendo”.

La alianza Juntos por la Ciudad está compuesta por la Unión Cívica Radical Platense, parte del PRO, la Coalición Cívica-ARI, el GEN, el espacio de Gabriel Monzó y el Partido Socialista, y todos representan una oposición responsable que busca el crecimiento de la ciudad de La Plata, frente a los embates de los gobiernos de la Provincia y la Nación.

La mirada de la alianza está puesta no solo en el presente, sino también en el futuro a corto y mediano plazo, tiempo en el que buscará resaltar los valores de lo que fue Juntos por el Cambio y tratará de posicionarse como un frente representativo para gobernar la ciudad en 2027.