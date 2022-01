“Su accionar es incompatible con la autonomía que exige el desempeño del Ministerio Público”

El legislador provincial Rubén Eslaiman, en diálogo con diario Hoy, habló sobre el pedido de juicio político al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, por parte del bloque de diputados del Frente de Todos bonaerense.

En este sentido, el actual vicepresidente de la Cámara baja de la Provincia consideró que el accionar de Conte Grand “es incompatible con la autonomía e independencia que exige el desempeño del Ministerio Público”. También precisó los pasos necesarios para comenzar el juicio político al jefe de los fiscales de la provincia más grande del país. Además, el legislador se refirió a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y a la causa que investiga la existencia de la mesa judicial en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de la ahora diputada nacional por CABA.

—¿Por qué pidieron el juicio político a Julio Conte Grand?, ¿qué causas habilitarían el pedido?

—En reiteradas oportunidades en la Cámara de Diputados hemos denunciado hechos similares acaecidos durante el gobierno de Mauricio Macri vinculados al espionaje ilegal, a la persecución política, mediática y judicial. Recordaran el espionaje a gremialistas, a políticos oficialistas y opositores… La mesa judicial ameritó adoptar ciertas medidas.

Allí se mencionó al procurador general y es un hombre político. Su accionar es incompatible con la autonomía e independencia que exige el desempeño del Ministerio Público.

Mal hablaría de nosotros si como legisladores no agotáramos todas las herramientas disponibles a los fines de defender a las instituciones y los valores democráticos. Es una bola de nieve que cada vez se agranda más; fíjense en dónde fue filmada esa mesa de espionaje ilegal para perseguir en este caso a sindicalistas: es donde atendía María Eugenia Vidal. Ella atendía, el 70% de los días, en ese lugar del Banco Provincia.

—¿Cómo continúa el trámite para comenzar el juicio político al procurador bonaerense?

—En la próxima sesión, a fines de enero o principios de febrero, se va a poner en discusión el tema y, si nosotros tenemos mayoría simple, podemos conformar una comisión integrada por cinco diputados, que harían la parte acusatoria y tendrían seis meses para recabar informes, solicitarle a la AFI estas filmaciones y citar a funcionarios y gremialistas del anterior y de este gobierno y a personal judicial.

Esta comisión sería integrada no solo por el oficialismo, sino también por la oposición; serían dos miembros del oficialismo y tres de la oposición, que es lo que corresponde para darle transparencia y que no haya ninguna duda sobre ninguna cuestión política. Los bonaerenses necesitan saber qué es lo que sucedió. Si se comprueba que hubo delito, habrá que avanzar con el juicio político y allí necesitamos dos tercios para que la Cámara de Diputados eleve el informe acusador al Senado de la Provincia y que se determine lo que hay que hacer.

—¿Le llamó la atención que Vidal tardara una semana y media en expresarse sobre la mesa judicial bonaerense y que, al hablar, negara la existencia de la misma?

—No solo negara, sino que defendiera al expresidente Macri. Si no fue Macri, ¿quién fue? ¿Ella que grababa a todo el mundo? Yo me inclino a pensar que fue el expresidente Macri a través de la AFI. Si bien no fue una buena gobernadora, nunca pensé que podía hacer esto. Esto lo tendrá que determinar la Justicia porque es grave. Acá hubo dos personas responsables de los hechos: era la AFI, que dependía de Macri, o de Vidal, porque ella lo permitió. Si ella no fue espiada, Vidal lo permitió, así que tienen responsabilidad los dos.

—Bianco dijo que Conte Grand es “un procurador militante del PRO”, ¿coincide con esta afirmación?

—Por supuesto, ¿cómo no voy a coincidir? Tenía un cargo muy importante en el gobierno de la ciudad antes que Macri fuera presidente. Después, cuando ganaron en la provincia de Buenos Aires, se lo llevó Vidal como funcionario. Luego, cuando hubo una vacante en la Procuraduría de la PBA, allí se lo nombró. Es notorio, hay fotos, de que él era un militante político.

—Hace poco se difundió la imagen de Conte Grand almorzando con el expresidente Macri…

—Eso es la impunidad en una foto, porque Macri tiene que rendir cuentas por distintas causas en la provincia de Buenos Aires. Y él (por Conte Grand) es el jefe de los fiscales de toda la Provincia, ¿cómo es esto? Es la impunidad a la que nos tiene acostumbrados Mauricio Macri. Es la impunidad total de Macri y de, en este caso, Conte Grand, que por eso el accionar del procurador es incompatible con la autonomía e independencia que reviste su cargo. Eso es mal desempeño de un funcionario público.

—En el marco de la causa que investiga la existencia de la presunta mesa judicial bonaerense, la fiscal imputó días atrás a quienes habrían participado de aquella reunión del 2017 que fue grabada…¿Cómo considera usted que viene avanzando la causa?

—La fiscal está actuando como corresponde, por eso es necesario que nosotros conformemos esta comisión que va rumbo al juicio político a Conte Grand. Hay muchas pruebas y todavía no sabemos todo.

Ayer veía en un programa de televisión a un sindicalista que le quisieron sacar todos sus bienes y que lo metieron preso (por Marcelo Balcedo) y es una barbaridad. Vos te enteras y decís: ¿en qué país vivíamos que no nos dimos cuenta de que pasaban estas cosas? Era una barbaridad lo que estaban haciendo. Engañaban a nuestra población y uno mismo fue engañado por el gobierno de Mauricio Macri.