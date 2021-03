Axel Kicillof participó junto a Cristina Fernández de Kirch­ner, Máximo Kirchner y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, de la apertura del Espacio de la Memoria que funcionará en la ex Brigada de Investigaciones en Las Flores.



El gobernador resaltó que “todos los 24 de marzo son una fecha tremenda, emotiva, para la reflexión, para recapitular, y creo que este 24M tiene el condimento de acontecer en un año de recuperación y de pandemia”.



Asimismo, cargó contra el gobierno de Vidal en su destrato a los espacios para la memoria: “Tenemos que mantener vivas las políticas de memoria, verdad y justicia, honrando la lucha de las Abuelas, de las Madres, pero también tenemos la obligación de implementar políticas de Estado. Durante los cuatro años anteriores el gobierno provincial dejó de presentarse en las causas, abandonó esa participación y ese impulso que les dio Néstor y Cristina, y perdieron los valores señalados, así como los de castigo a los culpables”.



“Lo del 24 me lleva a pensar en esta época, en la pandemia. Como tener indeleblemente grabados esos principios que tienen que ver con los derechos humanos y con la ­historia argentina. Cuando empezó la pandemia no había barbijos, ­respiradores ni elementos de protección. Los respiradores no se conseguían en ningún lugar del mundo. Solo eran accesibles para quienes tenían poder adquisitivo, y ahí apareció un Estado respetuoso de lo nacional, popular, y reservó aquellos respiradores disponibles para que no queden solo en manos de quienes los podían pagar”, afirmó el gobernador.



“Es un homenaje también a los 30.000. El enfoque que le dimos a la pandemia fue el enfoque de la igualdad y los derechos. Que cada uno de nuestros actos sirva a los sectores populares, a nuestro pueblo. Esta es la mejor forma de mantener viva la llama de la memoria”, ­concluyó Kicillof.