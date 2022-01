En las casi cuatro décadas de democracia que llevamos en nuestro país hemos visto cómo a la política, y a los políticos, se les permitió cada vez un poco más, y los límites de lo permitido se fueron corriendo hacia afuera. Tal vez por resignación o desinterés de los ciudadanos. Pero por más desplazados que estén, los límites existen. Y el límite claro al que todos los argentinos nos comprometimos a no volver NUNCA MÁS es el terrorismo de Estado.

Hoy estamos siendo testigos de cómo el gobierno de Macri y Vidal violaron el Estado de derecho de muchos de nuestros compatriotas, los persiguieron, les armaron causas judiciales y los encarcelaron. Usaron el poder de la Justicia para cometer enormes atrocidades, buscaron a través del miedo terminar con opositores y sindicalistas.

Ya no quedan dudas de que rompieron el mandato democrático del pueblo y nuestra Carta Magna. Crearon una “Gestapo antisindical” para terminar con los líderes sindicales que en defensa de sus compañeros se oponían a un modelo que intentaba acabar con los derechos de los trabajadores. Así fue como atacaron al “Pata” Medina, al ingeniero Marcelo Balcedo o al “Caballo” Suárez, entre otros tantos sindicalistas.

Desde diario Hoy como medio de comunicación independiente llevamos adelante una compleja investigación. Pudimos acceder a información privilegiada que nos permitió entender y establecer el entramado de reuniones entre funcionarios y empresarios para organizar la “Gestapo antisindical”.

El diario Hoy es un diario serio y no publica fake news como hacen Clarín, La Nación e Infobae. Clarín, La Nación e Infobae publicaron fake news y jamás les dieron ni les dan oportunidad a las personas sobre quienes hablan a que den su derecho a réplica. Lo que estos medios hacen no es periodismo, es propaganda. No investigan, no van al fondo de la cuestión y no ven si los datos son verídicos o no.

Lo único que les interesa es armar el lawfare, acompañar junto a los funcionarios y al Poder Judicial para que metan presa a gente ­indebidamente.

La investigación que realizamos tiene como eje las reuniones llevadas a cabo en Casa Rosada. Asusta ver la impunidad con la que realizaron esta persecución sistemática. Durante enero, en diferentes notas, iremos publicando los encuentros que tuvieron quienes violentaron nuestra democracia.

Algunas de las personas que participaron de estas reuniones son: Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, Federico Salvai, Gustavo Ferrari, Cristian Ritondo, Roberto Gigante, Jorge Triaca, Patricia Bullrich, Darío Nieto, Gustavo Arribas, Julio Conte Grand, Eduardo Casal, Jorge Macri, Julio Garro, Nelson Marino, Gustavo Weiss y Raúl Kraiselburd.

Antes de la publicación periodística de esta investigación vamos a presentar toda la documentación al Juzgado Federal nº 3 de La Plata, a cargo del Dr. Ernesto Kreplak, para que tome conocimiento de estos hechos y lleve adelante las medidas que crea necesarias.