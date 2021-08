Tolosa Paz: "Nosotros podemos mirar a los empresarios a los ojos"

Victoria Tolosa Paz realizó una recorrida por distintos puntos de la ciudad de La Plata, en el marco de la campaña en su precandidatura como diputada de la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos. La misma recorrió Baxar, las paradas de colectivos y dialogó con vecinos en 7 y 50.

Además se tomó unos minutos para cantar y bailar con personas que se acercaron a seguirla, en una clima distendido y manteniendo el correspondiente distanciamiento. Tras su recorrida, habló ante los medios y criticó a Diego Santilli, precandidato de Juntos por el Cambio.

"Creo que no acepta el debate y estamos en las PASO,que al ser abiertas, tiene que contarle a la población y darle explicaciones sobre qué quiere hacer. No da el debate porque para él sería difícil acarrear la posibilidad de que fue parte del gobierno de Macri y Vidal. Que fue parte del ajuste y la exclusión , el cierre de escuelas, la no apertura de hospitales, el recorte a los jubilados, el destrozo del salario, en la pérdida de 225 mil puestos de trabajo y en el cierre de 24 mil pymes", destacó.

Además enfatizó: "Nuestro inicio de campaña lo hicimos en la fábrica, porque podemos mirar a los empresarios a los ojos. Los empresarios saben lo que hace el Gobierno Nacional desde que asumió Alberto Fernández y Axel Kicillof. Ellos ayudaron a que no se detenga la producción y también en brindar un proyecto político en el avance y la recuperación".

Sobre la ciudad de La Plata, hizo hincapié en la reactivación del puerto: "Tenemos que garantizar el consumo interno, garantizar trabajo y exportar al mundo. Coincidimos con el Gobernador, de que el puerto de La Plata tiene que reactivar rápidamente su operación. La ciudad tiene una enorme capacidad de atraer inversiones turísticas".

Además se refirió a la inauguración del Hotel Howard Johnson: "Estuvo muy paralizada su inversión durante 4 años y no es casualidad que se esté abriendo ahora, porque ese hotel tiene razón de ser si hay salarios de trabajadores que puedan reservar dos, tres, cuatro o cinco noches".