Trabajadores municipales de Bahía Blanca recibirán un aumento

La inflación trajo aparejada la renegociación salarial por parte de los trabajadores de todos los niveles del Estado. En este marco, y tras el pedido de reapertura de paritarias, los municipales de Bahía Blanca acordaron un aumento salarial del 58,4% para este año, con una cláusula de revisión en noviembre y un primer tramo del 6% a cobrar en julio.

El piso para las discusiones ­salariales se había sellado en el mes de mayo con el acuerdo del 60% entre el gobierno de Axel Kicillof y representantes de los estatales bonaerenses. Desde allí los delegados municipales comenzaron a realizar los primeros planteos de actualización de los haberes.

En ese sentido, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STMBB), cuya conducción la ejerce Miguel Agüero, informó que “tras las reuniones paritarias se ha obtenido un acuerdo salarial acumulativo del 58,4%”.

Asimismo, desde el gremio que nuclea a los empleados municipales indicaron que el nuevo acuerdo consistirá de “un aumento del 6% en julio, 6,5% en septiembre, 8,5% en noviembre y 10% en diciembre”.

Las conversaciones iniciales con los secretarios de Economía y Gobierno, Juan Esandi y Marcos Streitenberger, no habían conformado a los gremialistas, que incluso dejaron trascender la posibilidad de llevar adelante medidas de fuerza en caso de no arribar a un acuerdo. No obstante, ayer se logró un ­entendimiento.

Cabe destacar que el STMBB había cerrado en marzo un aumento del 46,3%, pero la fuerte suba de la inflación, que alcanzó en los primeros cuatro meses del año un acumulado del 23,1%, derivó en el pedido sindical de reapertura de las negociaciones.

De esta manera, el nuevo acuerdo prevé una cláusula de revisión que se efectivizará en noviembre y desde el sindicato de municipales de Bahía Blanca señalaron que será a los “efectos de monitorear la inflación y sus diferencias con respecto al aumento acumulado del salario en el transcurso del año”.

Las negociaciones ya se venían palpitando, especialmente luego de que dirigentes como Rubén García, titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), detallara que las paritarias que se están firmando en el grueso de las comunas contienen cláusulas de revisión “porque no se sabe en cuánto puede cerrar la inflación anual”. Según había declarado el dirigente, el porcentaje promedio de aumento rondaba el 60%.