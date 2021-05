Trotta: "La irresponsabilidad de Mendoza y CABA termina impactando en todo el país"

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, pidió este viernes al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, que "dejen la especulación y tomen conciencia de la situación sanitaria de sus jurisdicciones", ya que su "irresponsabilidad termina impactando en todas las provincias de Argentina".

La Ciudad de Buenos Aires y Mendoza "tienen camas de terapias intensivas saturadas y una curva de contagios ascendente", dijo Trotta, por lo que llamó "al diálogo a Larreta y Suárez, como lo hicimos siempre, para tomar medidas y cuidar la realidad sanitaria de todo el país".

El ministro arribó este viernes a la ciudad Paraná, donde firmó convenios con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, para iniciar y continuar obras en escuelas técnicas con una inversión de $475 millones del Gobierno nacional.

Allí remarcó el "acompañamiento nacional a la decisión" de Bordet de suspender por una semana la presencialidad en las escuelas, y destacó que "no son medidas educativas sino para garantizar la salud".

Trotta apuntó a "tener coraje en el marco de esta incertidumbre" y dijo que, si bien "la decisión de suspender la presencialidad es una decisión difícil y que impacta a muchas familias, se adopta para cuidar la salud y fortalecer la perspectiva de sostener la presencialidad a lo largo del año".

El funcionario nacional destacó que el país tuvo "un inicio con intensidad y presencialidad como ningún otro país de América Latina", por lo que convocó a "no caer en debates falaces" y llamó "a dialogar entre todos y todas".

Recordó que el martes pasado se logró "un acuerdo federal, que Mendoza y CABA se negaron a acompañar", y explicó que la decisión "busca un equilibrio entre la presencialidad con protocolos, y tomando decisiones para no saturar el sistema sanitario y bajar la curva de contagios".

"Es importante llamar al diálogo siempre, llamamos al diálogo a Larreta y a Suárez pero les pedimos que dejen las medidas especulativas de lado, que tomen conciencia de la situación sanitaria de sus jurisdicciones porque la irresponsabilidad en sus jurisdicciones termina impactando en todas las provincias de Argentina", agregó.



Los cerca de 475 millones que invertirá el Gobierno nacional en Entre Ríos se destinarán a finalizar obras y adquisición de equipamiento para escuelas técnicas de los departamentos de Paraná, Gualeguaychú, Uruguay y La Paz.

En ese sentido, Bordet dijo que se trata de "obras paralizadas en los cuatro años de macrismo, con una gran inversión nacional" en materia educativa técnica y agrotécnica, algo "clave en Entre Ríos para garantizar que los jóvenes puedan quedarse donde viven y allí apliquen sus conocimientos".

También convocó a "tomar decisiones en conjunto, no unilaterales, y priorizando la salud", con el objetivo de que "no se sature el sistema de salud".