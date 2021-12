Un emocionado Bullrich anunció su renuncia al Senado

El senador Esteban Bullrich de Juntos por el Cambio anunció hace instantes que el próximo 10 de diciembre renunciará a su banca como senador consecuencia de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que provocó una reducción significativa de su movilidad.

"Hoy no puedo llevar adelante mi carga pública como los bonaerenses que me eligieron se merecen", señaló Bullrich en una nota dirigida al resto de los legisladores.

Bullrich anunció en las últimas horas su decisión a través del grupo de Whatsapp que comparten los legisladores de Juntos por el Cambio, en las que expresó por escrito sus palabras de despedida.

Fuentes del interbloque confirmaron la información y destacaron que cada uno expresó palabras de afecto hacia el senador bonaerense.

Además, indicaron que Bullrich anunciará formalmente su despedida durante la sesión ordinaria prevista para este jueves 9 de diciembre, luego de la jura de quienes deben incorporarse al Senado desde el día siguiente por el recambio parlamentario.

El ex ministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri ingresó al Senado en 2017, acompañado por Gladys González; al vencer en las elecciones de la provincia de Buenos Aires a la lista de Unidad Ciudadana que llevaba a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

El primer suplente en la lista es José María Torello, ex asesor presidencial de Macri, que jurará este jueves con el resto de los senadores que se incorporarán tras las elecciones de noviembre, y completará el mandato de Bullrich que finalizaba en 2023.

"Hola colegas: Quisiera no tener que escribir este mensaje pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mi banca de senador para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren. Ya veremos si Dios tiene pensado que vuelva a un lugar de representación pero está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública cómo los bonaerenses que me eligieron se merecen”, inicia la nota difundida esta tarde.

En la misiva, Bullrich afirma que “todos lo que le ganaron a esta enfermedad lo hicieron bajando el nivel de estrés” y vaticina: “No veo que el Senado los próximos dos años vaya a darme ese ambiente”.

“El Senado que viene no puede depender de que yo tenga un buen día. Va a ser muy finito. El jueves serán mis últimas dos sesiones (por la sesión de jura y la ordinaria que se celebrará después). Quiero agradecerles de corazón el apoyo y afecto recibido estos cuatro años pero especialmente el que me brindaron estos últimos meses. Les deseo lo mejor en este Senado que comienza. Va a ser mucho más entretenido, pero Dios tiene otros planes para mí”, finaliza la carta.