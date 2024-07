Un informe alertó sobre posibles cortes de luz masivos en el verano

El Gobierno podría enfrentarse a un serio problema energético durante el próximo verano si no toma medidas de contingencia de forma inmediata, según estimaciones del sector. Un informe oficial advierte que la energía producida en el parque local de generación, sumadas a las importaciones de electricidad desde países, no alcanzaría para abastecer el pico de demanda previsto para los primeros meses de 2025.El análisis de la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista sostuvo que, si se corrobora este escenario, habrá cortes masivos de suministro eléctrico en el país. El reporte elaborado por técnicos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) destaca que "de no contar con la importación considerada y agotando las reservas operativas, será necesario realizar cortes a la demanda".

El informe señala que la generación térmica, hidráulica, renovable y nuclear, más las importaciones, no alcanzará para abastecer la demanda ante las olas de calor cada vez más frecuentes. En base a una simulación, entre diciembre y marzo de 2025 el sistema eléctrico nacional alcanzaría una demanda de potencia máxima de entre 30.500 y 30.700 MW.