Una diputada libertaria afirmó haber estado con Astiz

Continúa la repudiable polémica en la Cámara de Diputados con los seis legisladores de La Libertad Avanza que entrevistaron a represores el pasado 11 de julio en la Unidad 31 de Ezeiza y entre los que se encontraba el genocida Alfredo Astiz.

En las últimas horas, Lourdes Arrieta, una de las implicadas, afirmó que fueron engañados y desconocía si el resto de los diputados lo sabían. “A mí se me informó que era una visita humanitaria. Creí en la palabra de un colega, Beltrán Benedit”, justificó.

Además, comentó que tuvo que investigar porque desconocía a quienes fue a visitar. “Hablé con Astiz. En lo personal no viví en esa época, nací en el 93 y no está en mi agenda. No tengo ni idea”, afirmó sin avergonzarse y minimizando la situación.

Desde diputados le solicitaron a Martín Menem que se conforme una comisión de investigación para penalizar a estos diputados, pero el presidente de la cámara baja omite el pedido y de momento no quiere perjudicar a los integrantes del partido libertario.