“Venimos a intentar dar solución a las problemáticas de todos los días”

El municipio de Necochea puso en marcha la Oficina Móvil, una iniciativa que tiene el fin de fortalecer el contacto con los vecinos e intentar dar soluciones a los reclamos diarios.

En este caso, diferentes funcionarios del Ejecutivo municipal y del Concejo Deliberante señalaron la relevancia de no desatender las necesidades de primera mano de los vecinos.

La primera jornada de la Oficina Móvil se desarrolló en el barrio 9 de Julio, donde el presidente del cuerpo deliberativo, Guillermo Sánchez, dijo: “Estamos contentos de poder empezar a trasladar la municipalidad para que el vecino vea que estamos cerca, que venimos a golpear la puerta, escuchar e intentar dar solución a las problemáticas de todos los días”.

También agregó que “el intendente (Arturo Rojas) determinó acercarnos a la gente y que nos cuenten las cosas buenas y las no tan buenas, aun aquello que hoy no podemos solucionar inmediata­mente. Pero hay que darle la cara al vecino, decirle lo que no se pue­de hacer y por qué no se puede y cuándo podríamos solucionarlo, por lo que creo que ha sido una decisión espectacular del intenden­te acercarnos a la casa del vecino”.