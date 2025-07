La minería no despega y también pierde empleo: críticas al modelo de Milei

Desde el Ministerio de Economía bonaerense cuestionaron duramente el modelo económico del Gobierno nacional, al que acusan de promover la desindustrialización y una explotación intensiva de recursos naturales con foco en Vaca Muerta. Sin embargo, ni siquiera ese núcleo de la estrategia oficial estaría funcionando. Según datos del Indec, el índice de producción industrial minero (IPI minero) cortó su racha positiva y opera por debajo de los niveles de diciembre de 2023, con una caída acumulada del 0,8% entre diciembre y mayo.

El desempeño general está condicionado por el estancamiento del bloque que agrupa la extracción de petróleo, gas y servicios asociados, que representa el 80% del indicador minero. Este sector no muestra crecimiento hace más de un año. Aunque los minerales no metalíferos traccionaron en mayo, no compensan la caída del conjunto.

Además, la minería tiene bajo impacto en el empleo registrado: apenas representa el 1,5% del total del sector privado nacional, muy por debajo de comercio (20%), industria (18,6%) o transporte (8,2%). Y al igual que otros rubros clave, también pierde puestos de trabajo: desde que asumió Javier Milei, el empleo formal en minería cayó 3,6%, lo que equivale a 3.400 trabajadores menos.

En este contexto, desde la Provincia advierten que “ni siquiera el corazón del modelo extractivista funciona” y remarcan que la caída del empleo y la producción también afecta a un sector clave para la soberanía energética y la generación de divisas.