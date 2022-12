Vicegobernadores e intendentes repudiaron el fallo de la Corte

Mediante un extenso comunicado, el Foro Permanente de Vicegobernadores y Vicegobernadoras de la República Argentina se sumó al rechazo del fallo de la Corte Suprema de la Nación por “reintegrar indebidos privilegios a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de todas las provincias”.

“Estamos frente a una decisión que perjudica directamente a 44 millones de argentinas y argentinos en beneficio de tres millones de ciudadanas y ciudadanos que habitan en el distrito más rico del país en virtud de circunstancias relacionadas con su histórica situación de Capital Federal de la República Argentina, y de una ausencia de federalismo durante décadas, que fueron gestando esa desproporcionada asimetría”, expresan en el mensaje.

Además, aseguran que la restitución de fondos “que habían sido asignados de forma totalmente irregular” durante el gobierno de Macri da cuenta de “un acto de injusticia que anula un acto de equidad y genuino federalismo”.

En ese sentido, los vicegobernadores destacaron la decisión del actual Gobierno de “priorizar los legítimos intereses de 23 provincias en las que vive más del 93% de la población del país”, y remarcaron que el máximo tribunal “falla ahora en favor de una ciudad que no tiene que asfaltar, que no tiene que construir rutas ni caminos, que no tiene que proveer nuevos tendidos de cloacas, ni de agua corriente, ni de electricidad, ni de gas”.

El documento lleva las firmas de Florencia López (La Rioja), Sergio Mansilla (Tucumán), Rubén Dusso (Catamarca), Mariano Fernández (La Pampa), Carlos Haquim (Jujuy), Eduardo Mones Ruiz (San Luis), Ricardo Sastre (Chubut), Antonio Marocco (Salta), Carlos Neder (Santiago del Estero), Eber Solís (Formosa), Analía Rach Quiroga (Chaco), Mónica Urquiza (Tierra del Fuego), Roberto Gattoni (San Juan), Laura Stratta (Entre Ríos), Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Verónica Magario (Buenos Aires).

Por otro lado, desde la Federación de Municipios, que es presidida por el intendente de La Matanza, denunciaron que la decisión tomada está “politizada” y que “convalida privilegios para la Ciudad de Buenos Aires”.

“El propio ministro del Interior de esa administración, Rogelio Frigerio, admitió públicamente que la cifra era mayor a la requerida”, expresaron en uno de los pasajes del texto, que cierra acusando un “desfasaje e inequidad” con el resto de los distritos.