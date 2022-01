Vidal, burra y mentirosa

No suelo usar mi diario para escribir, pero la verdad es que no soporté ver tamaña hipocresía de una mujer que toda su vida ha sido una gran mentirosa y una burra.

No es la primera vez que María Eugenia Vidal miente. Arrancó cuando era candidata a gobernadora. Más allá de que los temas personales son de cada uno, no es honesto armar un personaje electoral y hacernos creer a todos que la de ella era una familia perfecta. Se mostraba con su marido y sus dos hijos en una casita, fingiendo armonía, cuando hacía dos años que estaba separada de Ramiro Tagliaferro, intendente de Morón entre 2015 y 2019, quien, además, es simpatizante del genocida Jorge Rafael Videla. No solo hacía bastante que estaba separada, además ya estaba de novia con otro hombre.

Pero además de mentirosa, en la entrevista de ayer quedó en evidencia que también es una ignorante, porque después de unos días de silencio, cuando finalmente pretende salir a defenderse, se termina autoincriminando, ya que reconoce que mandó a sus funcionarios a reunirse en las oficinas del Banco Provincia. No solo eso: habría que informarle, con lo burra que es, que el juez no es incompetente. Porque al hacerse la reunión en las oficinas del Banco de la Provincia de Buenos Aires la causa le corresponde, por jurisdicción, ya que la casa matriz está en La Plata, a la Justicia Federal de La Plata.

Vidal quiere justificar lo que hizo con esa mesa judicial. Allí se organizaban causas no solamente contra todos, sino también contra mis compañeros dirigentes sindicales, algunos de ellos fallecidos por Covid en la cárcel. ¿Qué quiere decir cuando dice que el “Pata” Medina era un extorsionador y yo también?

Vidal no deja de mentir. Cuando habla de mi causa no dice que hace más de diez años estoy sobreseído. Como es tan mentirosa y tan ignorante no tuvo ni siquiera la delicadeza de averiguar qué sucedió.

La verdad es que fui sobreseído totalmente, sin que eso afectara mi buen nombre y honor.

Pero claramente ella utiliza cualquier ardid para tratar de arreglar lo que hizo. Ahora sabe que es culpable de un crimen tremendo, porque es un delito contra la democracia el que ella cometió junto a Mauricio Macri. Y no solamente están involucrados ellos dos: Cristian Ritondo y Patricia Bullrich también participaron de la sucia estratagema, en complicidad con quienes conducían la AFI, además de Jorge Triaca, Marcelo Villegas y unos cuantos más.

Vamos a terminar con estas falsedades. María Eugenia Vidal siempre fue una burra y una gran mentirosa, como se evidenció desde el primer día en que se presentó a elecciones.

Con su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas (otro burro), pretendió cerrar una paritaria por mail porque no querían que nos reuniéramos, tenían miedo. La verdad es que quisieron cerrar una paritaria a la baja con cuatro alcahuetes, pero tuvimos la suerte de que un juez diera marcha atrás y se lograra así no perder la dignidad de nuestros trabajadores. Así empezó la relación entre el Sindicato de Obreros y Empleados de Educación y Minoridad (Soeme) y Vidal.

Por eso es que mandó a armar una causa para que me detuvieran. Ella sabía que en el 2018 jamás hubiese aceptado un sueldo a la baja para mis compañeros. Y no le convenía.

Quien consiguió el mayor aumento posible para sus compañeros en el 2017 y la cláusula gatillo JAMÁS hubiese firmado un acuerdo salarial a la baja. Y por eso me inventaron una causa y me mandaron a detener.

Me encantaría tener un mano a mano con esa burra. Me encantaría tener un mano a mano frente a las cámaras a ver qué me dice y a ver si se anima a hablar conmigo.

Es una ignorante y una mentirosa. Eso es María Eugenia Vidal.