El caso D’Alessio quedará en manos de Ercolini

Luego de un insólito fallo, se pone en foco la parcialidad de la Justicia y el rol de los funcionarios judiciales a favor del macrismo: el juez Pablo Bertuzzi dio lugar al pedido de su par, María Eugenia Capuchetti, y le remitió el expediente de la causa D’Alessio al magistrado Julián Ercolini.

Capuchetti se había declarado incompetente para intervenir en la causa que se inició en Dolores y la envió al Juzgado n° 10 de Ercolini “por conexidad” con otro expediente conocido como Operación Puf, en donde se investiga la hipótesis de que el caso D’Alessio sea un armado para afectar la imagen del fiscal Carlos Stornelli.

Lo insólito de este fallo es que, de unificarse la pesquisa, Stornelli quedaría bajo un doble rol: de querellante en la causa Operación Puf e imputado en la causa que involucra al falso abogado.

En la denuncia que ya investiga Ercolini, Stornelli acusó a D’Alessio de haberlo estafado e invocado su nombre falsamente, en un intento por tomar distancia de él. Ahora, el titular del Juzgado Federal n° 10 deberá decidir si se queda con el caso D’Alessio o rechaza la competencia.

Cabe destacar que a la causa, en Dolores, se le ataron los casos por el espionaje ilegal a las bases AMBA y a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, por el que fue procesado el expresidente Mauricio Macri. Esas aún no llegaron a Comodoro Py.

Stornelli vs. Stornelli

Luego del fallo, los cuestionamientos no tardaron en llegar. La abogada Graciana Peñafort expuso en sus redes sociales por qué el fiscal Stornelli no podría involucrarse en la causa D’Alessio.

Allí, citó el artículo n° 55 del Código Procesal Penal, en donde se argumenta que un fiscal debería apartarse “si hubiera intervenido en el mismo proceso como funcionario del Ministerio Público, defensor, denunciante, querellante o actor civil, o hubiera actuado como perito o conocido el hecho como testigo, o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiera actuado profesionalmente en favor o en contra de alguna de las partes involucradas”.

“Estos tipos se pasan los libros de derecho y las leyes por zonas pudendas, no hay otra explicación”, exclamó la letrada en su cuenta oficial de Twitter.

“El mutante”

El juez Julián Ercolini fue quien instruyó la causa Hotesur y envió a Cristina Fernández de Kirchner a juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

En su indagatoria, la vicepresidenta se había referido en duros términos al magistrado como “el mutante”. “Cambió el gobierno y cambió Ercolini”, había expresado en alusión al avance de las causas en su contra cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia en 2015.

Cristina lo acusó, junto a Bonadio, de formar parte de un “plan sistemático” de “persecución judicial” y lo señaló por los “sorteos dudosos” en los tribunales de Comodoro Py. “Debería jugar a la lotería. Tengo una suerte. Siempre me tocan Bonadio y Ercolini. Siempre me tocan los que me van a condenar”, había dicho la entonces senadora.