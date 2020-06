Vidal sigue sumando denuncias

Han sido días complicados para la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Primero llegó la denuncia por la supuesta red de espionaje montada desde Asuntos Internos de la Policía bonaerense, con centenares de víctimas.

Luego, en la noche del último martes, llegó la confirmación de que padece Covid-19, y que la exmandataria bonaerense se habría contagiado luego de mantener una reunión con el diputado bonaerense Alex Campbell y de haber tenido encuentros con otros dirigentes políticos.

Recordemos que, por su parte, Campbell fue señalado en las últimas horas por el exintendente de La Plata Pablo Bruera por ser el nexo con los espías de la AFI en la Provincia.

Violar el aislamiento

El diario Hoy entrevistó al abogado Daniel Igolnikov, quien ayer concurrió a los tribunales federales de Comodoro Py para presentar una denuncia penal contra la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y el diputado provincial de Juntos por el Cambio, por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En su presentación, Igolnikov hace referencia al artículo 205 del Código Penal, que reprime al que viola las normas tendientes a impedir la propagación de una epidemia. Asimismo, contra el legislador provincial suma una acusación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Básicamente, me parece que hay gente que tiene una obligación legal y ética de comportarse de manera distinta”, aseguró el letrado.

Además, resaltó la falta de acción de la Justicia en un tema como este: “No hay reacción pública, o sea, un fiscal cuando hay un delito o presunto delito tiene que intervenir, acá noto un silencio de radio, y ya han pasado tres días desde que empezó esto”.

“Esto ocurre en un marco donde todos estamos respetando, en la medida de las posibilidades, evitar reuniones públicas, encuentros interpersonales, y en el caso de la dirigente, no puede hacer esto”, para agregar que du­rante la denuncia “lo que expuse fueron los hechos, las reuniones personales que mantuvo la exgobernadora, incluso en su departamento”, enumeró el denunciante.

Para Igolnikov, la consigna es clara en este caso: “Todos podemos tener coronavirus, pero algunos tienen coronita”, acota, y sostiene que, en el caso de Vidal, “es claro que viene haciendo reuniones, incluso luego de contagiarse expresó que se va a empezar a cuidar”.

Por otro de los casos que tomó estado público en su momento, el abogado ejemplifica: “Tinelli, por ejemplo, se fue antes de que se declarara la prohibición, y no pasó nada porque estaba dentro del marco legal, nos guste o no lo hecho por él. Uno puede criticarlo, pero no se puede comparar con la función pública política que ha tenido Vidal”.

“En el caso de la reunión de Vidal con Campbell, la reunión la reconocen ambos, pero no hay motivo válido para que un funcionario, un diputado, se reúna con una persona que solo es dirigente política, por lo menos sin cumplir las normas de seguridad y distancia”, concluyó.