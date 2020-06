“El gobierno de Macri fue igual al de Videla”

La sala 1 de la Cámara Federal dio marcha atrás este martes a los procesamientos que en primera instancia había impuesto el juez Rodolfo Canicoba Corral a Omar “Caballo” Suárez, exdirigente gremial del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos.

La causa se originó por una denuncia de la exinterventora del sindicato Gladys González, quien acusó a Suárez de haberse quedado con dinero del sindicato a través de empresas controladas por personas de su entorno.

En diálogo exclusivo con diario Hoy, Suárez tildó de “dictador” a Mauricio Macri, y aseguró que “su gobierno fue igual al de Jorge Rafael Videla en su momento, del año 1976, que mandaba a sus secuaces no solo a espiar, sino a extorsionar y robar todo lo que teníamos como dirigentes sociales o dirigentes de los trabajadores”.

El “Caballo” Suárez, quien se encuentra actualmente en prisión domiciliaria, relató cómo fue su detención durante los años del macrismo: “En los diarios hegemónicos de la Argentina, como Clarín y La Nación, éramos tapa todos los días, al igual que en TN y canal 13, conjuntamente con lo que me sucedió y va a suceder. Porque esto es un antes y un después de la campaña que hicieron Lanata, Majul, Leuco y otros periodistas que se plegaron a esta gran causa por la que se unieron Clarín y La Nación para formar un

monstruo”.

Blindaje mediático

El exdirigente afirmó que “todo el aparato judicial que armaron era para apoderarse del país y matar a quienes se oponían. A todos los presos políticos nos hacían tortura psicológica en el penal de Marcos Paz y Ezeiza diariamente”. También dejó una impactante declaración al considerar que “si Macri hubiese ganado las elecciones, estaría muerto. Estaríamos todos muertos. Agradezco que Cambiemos haya perdido”.

“Con el servicio de inteligencia a su favor, con todo el poder del Estado a su favor, y el blindaje de los medios hegemónicos de comunicación, estaríamos todos muertos y nadie se hubiese enterado: el Pata Medina, Milagro Sala y tantos otros compañeros que terminamos presos sin justa causa, con causas inventadas por la mesa judicial del macrismo”, sostuvo Suárez.

“Éramos los principales corruptos de la Argentina, decían que nos habíamos robado todo, pero fueron ellos quienes se quedaron con todo y se estaban robando la Argentina. Y mataban gente, y nadie hablaba. Al igual que lo hizo Videla, tenían un plan sistemático de aniquilación. El primero fue Aníbal Fernández, y luego seguí yo”, afirmó.

El sindicalista mostró su impotencia al asegurar que “todas estas cosas hoy se están desmembrando, y tanto en Marcos Paz como en Ezeiza esto era vox populi. Lógicamente, no podíamos lograr que lo supiera la opinión pública porque no teníamos los medios para hacerlo”.

Suárez detalló que el gobierno de Cambiemos “tenía una carpeta de todos los dirigentes gremiales, y a muchos otros dirigentes no les quedó otra que rendirse y arrodillarse ante la pleitesía que pedía Macri y a su locura, junto a otro delincuente, Jorge Triaca, y el cuñado del juez Canicoba Corral, a quien puso como interventor de nuestra obra social”.

“No solamente se han robado nuestra organización gremial y nuestro sistema de obra social, sino también nuestro patrimonio. Se robaron todo literalmente, y repartieron el botín en la carpa de Jorge Triaca, estando presentes la señora y el cuñado del juez Canicoba Corral, y Gladys González. Está grabado y filmado”, adelantó el exdirigente.

“Quiero que llamen a declarar a Santiago Viola, que era el interventor junto a Gladys González, y a Jorge Alonso. ¿Por qué no los llaman? Otro delincuente que estaba en el Poder Judicial era Gerardo Pollicita, que escribió una historia que no existía. Inventó una asociación ilícita y sin pruebas me acusó de ser un delincuente, dijo que me robé todo. Acá la Cámara dice todo lo contrario, que yo no me robé nada. Dejé más de 800 millones de pesos dentro del sistema de la obra social y de nuestro sindicato, dentro de la fundación, y se lo robaron”, concluyó.