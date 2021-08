Villa Gesell ya no tiene internados con coronavirus

Así lo anunció ayer el intendente Gustavo Barrera, que aprovechó la ocasión para agradecer el esfuerzo del personal de salud frente a la pandemia de la enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2.

“¡Por primera vez, el hospital de Villa Gesell no registra pacientes de Covid-19! Una excelente noticia que nos llena de orgullo por la solidaridad de nuestra comunidad que se cuida, se vacuna y redobla los esfuerzos para dejar la pandemia atrás”, escribió el jefe comunal en su cuenta de la red social Twitter.

Aunque aún se registran contagios y casos activos en el municipio, no hay ningún internado por esa causa en el centro de salud municipal. Una situación análoga a la de Chivilcoy, donde anteayer el intendente Guillermo Britos había anunciado que la sala Covid estaba vacía por primera vez desde el ingreso del primer paciente aquejado de ese mal.

También anteayer se informó que hay seis distritos bonaerenses que no solo no tienen internados, sino que directamente ya no registran casos activos: Tordillo, General Guido, Benito Juárez, General Alvear, Alberti y Villarino.